Il romanzo “Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto , affronta la tematica attraverso il binomio amore-malattia: Rosa, la protagonista, che soffre di bulimia, lascia il partner per non trascinarlo nel suo percorso di sofferenza, senza dargli una spiegazione, fino a quando pensa di porre fine alla sua esistenza ricorrendo al suicidio assistito e decide di ricontattarlo…

“Eleonora sei normale” è la storia vera di una ragazza suicida che soffriva di bulimia. Diciottenne, ha lasciato una lettera d’addio alla madre che l’ha consegnata al cantautore Nogarotto chiedendogli di farne una canzone per sensibilizzare su una patologia di cui si parla ancora troppo poco. Il brano diviene simbolo della lotta contro anoressia, bulimia, binge eating disorder, obesità e viene anche trasmesso da Striscia la Notizia. Video “Eleonora sei normale”: https://youtu.be/dhZidVDdmNM

“L’Arte è uno strumento di comunicazione fondamentale, perché è in grado di sensibilizzare su tematiche difficili come i disturbi alimentari attraverso un messaggio che arriva senza filtri direttamente al cuore dei giovani” ci racconta Igor Nogarotto.

I DCA (disturbi del comportamento alimentare) rappresentano tra i giovani dai 12 ai 25 anni la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. L’età in cui ci si ammala è scesa e inizia a manifestarsi su bambini di 8-10 anni. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone. Il Covid ha peggiorato la situazione. Il 2 giugno 2022 si celebra la settima Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento Alimentare (World Eating Disorders Action Day).

