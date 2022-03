C’è una rotta per ogni giorno dell’anno nel nuovo libro di Giuseppe Aletti, poeta,

critico letterario, editore e formatore, dal titolo “Da una feritoia osservo parole”. Ed

è rappresentata da una poesia, un aneddoto, da riflessioni, racconti, anche dolorosi

della sua vita e della sua vocazione verso l’arte. Tanto pura che nemmeno i

momenti di difficoltà l’hanno mai offuscata, ma lo hanno spinto lontano dalla sua

Calabria per raggiungere Roma, con una valigia piena di sogni e determinazione.

“Non ho pensato di mollare nemmeno per un minuto, allo smarrimento del futuro

insistevo con furia sul presente”. Verso l’arte, perché il libro non si rivolge soltanto ai

poeti e ai letterati, ma è una via di fuga, uno spiraglio, per tutti coloro che

vogliono vivere giorno per giorno, rotta dopo rotta. Nella poesia. Come nella

musica. Nell’arte in tutte le sue forme. E nella vita, “che dovrebbe svolgersi nel terzo

tempo”, sostiene il primo formatore di scrittura poetica in Italia con il rivoluzionario

metodo “Aletti”.

Tra le rotte, il 21 marzo. “Giornata Mondiale della Poesia”. Il giorno in cui è

nato Giuseppe Aletti, quasi a suggellare un rapporto autentico e passionale.

“Sono nato oggi – scrive nel suo libro sin da subito, in cima alle classifiche di Amazon

e Ibs – ma non è il mio giorno. Il 21 marzo appartiene a tutti quelli che celebrano

la fede nella scritta parola e nel verso”. Un viaggio emozionale che percorre l’intero

calendario, alla ricerca continua di se stessi e con nuove consapevolezze, in un

rapporto a due con il lettore. Un vademecum della buona scrittura, che a volte resta

impressa anche in una pagina bianca. Perché non bisogna, sempre, andare a caccia di

parole ovunque. “Oltraggiare la pagina bianca, il pudore della consapevolezza” .

Aletti è ideatore del primo e unico “Paese della Poesia”, un regalo eterno alla “sua”

Rocca Imperiale, in Calabria. Il centro storico del borgo dell’Alto Jonio è diventato,

così, un’antologia a cielo aperto, dove i versi dei vincitori del concorso “Il

Federiciano” – assieme a quelli di autori riconosciuti dalla critica – sono impressi sulle

stele di ceramica maiolicata. E la poesia, nella sua immortalità, ha trovato, così, la sua

dimora.