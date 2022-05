Il 19 maggio alle ore 10:30 Girolamo Lo Verso, Professore FR ordinario di psicoterapia, Dir.

Scientifico corso di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo Scuola di PolisAnalisi, in

occasione del trentennale della scomparsa di Giovanni Falcone presenterà all’ Auditorium di Piazza Adriana,

3 a Roma (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) presso il Tribunale di Sorveglianza il libro

“Quando Giovanni diventò Falcone” (PandiLettere ed).

Battute di pesca spensierate, discussioni serali sulla Sicilia, il mare, i libri, la vita. Per Girolamo Lo Verso

l’amicizia con Giovanni Falcone inizia prima del Pool antimafia. Prima della vita blindata alla Procura di

Palermo. Inizia negli anni Settanta quando il giudice più famoso al mondo era semplicemente Giovanni, un

instancabile nuotatore in servizio al Tribunale di Trapani. E l’autore semplicemente uno psicoterapeuta

all’Asp di Trapani ed un appassionato esploratore e pescatore subacqueo.

Ricordi privati, custoditi con cura per molti anni dal professor Lo Verso, che vengono ora condivisi per

diventare patrimonio di conoscenza condivisa ma, soprattutto, stimolo di riflessione sulla storia di Falcone,

della Sicilia e dell’antimafia a trent’anni dalle Stragi del ‘92.