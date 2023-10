Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara tiene in considerazione le terribili notizie che arrivano dal Medio Oriente e ancor di più si fa carico della responsabilità che il suo ruolo prevede. Proprio per questo conferma la XIV edizione della rassegna dedicata al Libro Ebraico, il cui tema quest’anno, La Storia, le Storie, affronta l’intreccio tra la grande Storia e le vite individuali, oggi più che mai centrale per leggere il presente.

“In questi giorni di grande apprensione e dolore, sentiamo con sempre maggiore forza la missione con cui è nato il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah: il perseguimento e la divulgazione dei valori della fratellanza, della pace e della cultura.” Spiega Amedeo Spagnoletto, direttore del MEIS, che aggiunge “Confermare il calendario di eventi previsti dal 12 al 15 ottobre significa per noi rilanciare la volontà di favorire la conoscenza e lo scambio di idee. Non sarà come negli anni passati una Festa, ma certamente vogliamo che continui a essere un momento di riflessione, di cui oggi più che mai crediamo ci sia bisogno”.

Si conferma dunque l’appuntamento per il 12 ottobre alle 17.30 quando, dopo i saluti del Presidente del MEIS Dario Disegni, Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese, Alfonsina Russo, Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Giovanni Sassu, Direttore dei Musei Comunali di Rimini, e Amedeo Spagnoletto, Direttore del MEIS, apriranno le porte alle storie nascoste nelle collezioni dei musei. Seguiranno incontri, presentazioni e workshop, appuntamenti con gli studenti delle scuole con cui si ricorderà anche l’ottantesimo anniversario della razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.

La rassegna dedicata al Libro Ebraico è realizzata con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ha il patrocinio della Comunità Ebraica di Ferrara. Ente sostenitore: Intesa Sanpaolo. Sponsor: CoopAlleanza 3.0, Coferasta, Feltrinelli Librerie, Coopculture.