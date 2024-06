Arriva in libreria “Maschere d’Italia”, antologia di racconti fantastici ispirati a storie, leggende e tradizioni italiane, edita da NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione viareggina “Nati per scrivere”. Il libro si inserisce all’interno del percorso di recupero e valorizzazione della cultura italiana, che NPS Edizioni ha perseguito fin dalla nascita, con i volumi dedicati alle Bestie, alle Streghe e ai Fantasmi d’Italia, e che caratterizza il proprio taglio editoriale.

L’Italia, infatti, è ricca di leggende e tradizioni, al punto che ogni città, ogni borgo, ha una propria maschera: a volte legata alla tradizionale Commedia dell’Arte, in altri casi affonda in una dimensione più folcloristica e locale. In tutti i casi, le maschere veicolano storie, emozioni e messaggi, trasudano dei vizi e delle virtù dell’umanità.

«Con il libro “Maschere d’Italia” gireremo per la penisola e le isole, tra presente e passato, andando a braccetto con le maschere locali, note e meno note: Arlecchino, Pulcinella, Burlamacco, il Dottore della Peste, i Mamuthones sardi e i Krampus del Trentino» dichiara Alessio Del Debbio, direttore editoriale di NPS Edizioni e curatore del volume. «Un viaggio appassionante nel tempo e nello spazio per conoscere le maschere del Carnevale, della tradizione, del folclore regionale, e i loro segreti. Maschere che riflettono i turbamenti dell’animo umano. A ciascun lettore trovare la propria!»

Il libro “Maschere d’Italia” contiene tredici racconti di scrittori e scrittrici italiani, selezionate penne di qualità del fantastico contemporaneo: Il cibo degli Dei, di Marco Bertoli; La missione, di Alessandro Ricci; Capitan Spaventa e gli amici della Commedia genovese, di Daniela Tresconi; L’ombra del Domino, di Giuseppe Gallato; Le tre età dell’uomo, di Maena Delrio; Di padroni e servi, di Daniele Viaroli; L’incredibile avventura di Mosciolino, di Franco Giacoia; Foura l’ours, di Debora Parisi; La ruganza de Trastevere di Monica Serra; Campane nella tempesta, di Dario Di Gesù; Meine Lotte, di Maria Pia Michelini e Luciana Volante; Il segreto di Pulcinella, di Raffaele Longo; Burlamacco e l’elitropia, di Alessio Del Debbio. Ad impreziosire il volume la copertina di Vincenzo Pratticò, illustratore romano.

A breve partirà anche il tour promozionale, che vedrà l’editore e i vari autori in giro per la penisola per incontrare i lettori. Tra le tappe già programmate: Elba Book Festival, dal 16 al 19 luglio 2024 a Rio nell’Elba, all’Isola d’Elba, Pisa Book Festival a ottobre e Lucca Comics a novembre.

“Maschere d’Italia” è già disponibile sul sito NPS Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”, ordinabile in libreria e su tutti gli store di ebook.