Il giorno 19 maggio 2022 alle ore 18.00 la Galleria d’arte Moderna di Roma ospita la presentazione del libro Arte e identità della specie umana (Manfredi Edizioni) di Gabriele Simongini.

Interverranno, oltre all’autore, Cesare Biasini Selvaggi – Direttore editoriale Exibart, Federica Pirani – Storica dell’arte, Sovrintendenza Capitolina, Raffaele Simongini – Docente e Storico del Cinema.

“Gli artisti, tanto più oggi, possono dare un contributo fondamentale perché gli esseri umani restino tali di fronte ai profondi mutamenti antropologici provocati dalle inesauste innovazioni tecnologiche. Purtroppo anche l’arte è oggetto di una aggressione parassitaria da parte della moda, del design, dei social network, della speculazione finanziaria e del marketing che è parallela alla costante, progressiva cancellazione della memoria e della natura alla quale stiamo assistendo passivamente se non partecipando attivamente con i nostri comportamenti quotidiani. Con questo saggio, inteso anche come testimonianza del disagio di un appassionato d’arte, si intende fornire un contributo ad una riflessione più ampia, che non separi l’arte dal contesto economico e sociale in cui viviamo con tutti i suoi cambiamenti, non di rado inquietanti. Nel segno di un pluralismo polifonico che superi e purifichi l’ego autoriale si è ricorso ad una sorta di dialogo ideale e ad un montaggio di voci autorevoli, diverse e disseminate nel tempo, che hanno colto quasi profeticamente i segni dell’annichilimento di arte, natura e memoria. L’obiettivo, senza alcuna intenzione di demonizzare la tecnologia e tenendo conto che l’ibridazione fra gli esseri umani e la tecnica è ormai inevitabile, è quello di ipotizzare come proprio l’arte possa salvaguardare l’identità della specie umana prima di tutto riallacciando legami profondi, primigeni e ramificati con la memoria e con la natura ma anche contrastando la colonizzazione del vivente, che va tutelato nella sua singolarità, da parte delle macchine.”