Venerdì 20 novembre, dalle h.14 alle h.24, sarà online la première del documentario Dalla Peste alla Salute. Storia delle pandemie a Venezia in esclusiva sulla pagina Facebook di Bottega Cini.

Un viaggio alla scoperta di un tema tanto attuale e di interesse, quello delle pandemie, che ha percorso nei secoli la storia di Venezia caratterizzando le politiche di prevenzione e di gestione dei flussi migratori della Serenissima.

Venezia è stata

la prima città a dotarsi di un sistema sanitario strutturato per fronteggiare la morte nera, così veniva chiamata la peste, che ha provocato molte delle grandi epidemie che si sono manifestate nella sua storia mietendo numerose vittime.

Il documentario Dalla Peste alla Salute. Storia delle pandemie a Venezia racconta la strada percorsa dalla Serenissima nella prevenzione e nella cura delle malattie epidemiche soffermandosi in particolare sull’intuizione di misure efficaci che sono ancora oggi adottate dalla medicina moderna.

Un inedito approfondimento sul tema della peste affrontato dalla Serenissima e sull’importanza dell’esperienza secolare di Venezia e dell’Università di Padova nell’approccio alle epidemie, con riferimento anche ai luoghi sacri che ne rimangono a testimonianza e alle usanze e tradizioni ancora oggi fortemente sentite.

Scritto e condotto da Alberto Toso Fei, diretto dal regista veneziano Tommaso Giusto e ideato da Marco Vidal, amministratore delegato di The Merchant of Venice, il documentario vede la partecipazione della professoressa Nelly Vanzan Marchini, massima autorità storica sul tema della sanità veneziana, e del professor emerito Giorgio Palù, virologo di calibro internazionale.

Visto il forte legame con Venezia ed il tema tanto caro ai veneziani, originariamente il documentario sarebbe dovuto essere proiettato gratuitamente presso lo spazio espositivo di Bottega Cini a San Vio (Venezia). L’attuale situazione creata dall’emergenza sanitaria ha purtroppo portato alla temporanea sospensione dell’attività.

È stato quindi deciso di creare un evento on line sulla pagina Facebook di Bottega Cini, dove il video sarà visibile in premiere venerdì 20 novembre, dalle 14 alle 24 per essere poi disponibile dal giorno successivo sul canale Youtube The Merchant of Venice.

Un progetto senza scopo di lucro promosso da The Merchant of Venice e la Fondazione Archivio Vittorio Cini, partner nel progetto di Bottega Cini.

Si ringraziano per il supporto: il Consiglio Regionale del Veneto, il Patriarcato di Venezia, la Scuola Grande di San Rocco, il Lazzaretto Nuovo e il Lazzaretto Vecchio, il Ristorante I Gondolieri, la Compagnia L’Arte dei Mascareri, la Spezieria all’Ercole d’Oro.

