Approfondimenti, visite virtuali, percorsi insoliti per promuovere la conoscenza del territorio milanese e il suo immenso patrimonio culturale, ogni martedì alle ore 21.00 dal 24 novembre al 15 dicembre 2020.

L’Associazione MuseoCity in collaborazione con Milanoguida, presenta un ciclo di quattro CONNESSIONI CULTURALI per continuare a promuovere la conoscenza del territorio milanese e il suo immenso patrimonio museale, anche oggi che non è consentito uscire di casa.

Advertisements

Una serie di incontri virtuali

Advertisements

per superare i confini spaziali, le distanze geografiche e temporali, per realizzare dei tour alla scoperta della città altrimenti difficili da realizzare, se non impossibili, in compagnia di artisti, opere d’arte ed edifici straordinari rendendo l’arte accessibile a tutti in totale sicurezza.

Dal 24 novembre fino al 15 dicembre 2020, ogni martedì alle ore 21.00 CONNESSIONI CULTURALI presenta approfondimenti su opere dalle collezioni museali milanesi, visite virtuali a luoghi o monumenti al momento non accessibili, passeggiate insolite e percorsi d’arte fuori dagli itinerari ordinari. CONNESSIONI CULTURALI nasce da un’idea di Milanoguida durante il lockdown della primavera del 2020 a sostegno del lavoro delle guide turistiche abilitate, per continuare a divulgare la conoscenza dell’arte e del territorio anche in un momento in cui non è stato possibile farlo in presenza. Le Connessioni Culturali sono veri e propri incontri di gruppo online, in cui gli iscritti possono partecipare in maniera attiva: al termine di ogni incontro, infatti, è possibile scambiarsi idee e commenti e rivolgere domande alla guida, rendendo l’esperienza virtuale un momento vivo di dibattito artistico.

PROGRAMMA

martedì 24 novembre, ore 21.00 | Il Quarto Stato

Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo è il grande dipinto conservato all’inizio del percorso di visita del Museo del Novecento di Milano, la cui storia attraversa le passioni e gli ideali del Novecento, le correnti e gli stili artistici dell’epoca e il privato dell’autore. Quest’anno il Museo celebra i 100 anni dell’acquisto dell’iconica opera, tramite sottoscrizione pubblica.

martedì 1 dicembre, ore 21.00 | La Sala delle Asse

Un’occasione per conoscere uno dei grandi capolavori che Leonardo da Vinci ha lasciato alla città di Milano, riscoperto al Castello Sforzesco, grazie a un accurato restauro. L’opera rappresenta uno dei vertici della pittura leonardesca: gli intrecci di rami, nastri, frutti e radici svelano infatti tutta la sua sapienza di pittore scientifico, di studioso di ottica e di grande botanico.

martedì 8 dicembre, ore 21.00 | La Milano scomparsa

Un’occasione per passeggiare virtualmente tra le strade della Milano ottocentesca, accompagnati da foto d’epoca e dai suggestivi dipinti di quegli artisti che, nel XIX secolo, trovarono il successo immortalando scorci, angoli e panorami cittadini oggi non più visibili. Un incontro per rivivere le atmosfere sospese ed emozionanti di una città molto cambiata, lungo i Navigli e per le piazze, dagli interni del Duomo alle sale dell’Accademia di Brera.

martedì 15 dicembre, ore 21.00 | Dialoghi tra arte e architettura milanese 1930 -1960

Un percorso alla scoperta dei luoghi d’arte della città, con una selezione di interventi artistici realizzati sulle facciate degli edifici milanesi del XX secolo: vere e proprie opere di pittura e di scultura visibili anche dalla strada. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vorranno in futuro sperimentare dei percorsi d’arte insoliti. I partecipanti potranno ritrovare tutti i luoghi sulla App di MuseoCity, scaricabile al link app.museocity.it

Questo ciclo di Connessioni Culturali è realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram