CORSI DI SCRITTURA GRATUITI 2021 DALLA FONDAZIONE BOTTEGA FINZIONI DOMANI L’OPEN DAY ONLINE APERTO A TUTTI

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di scrittura gratuiti 2021 di Fondazione Bottega Finzioni. Domani, martedì 18 maggio 2021 alle ore 10.00, si svolgerà l’Open Day di Bottega Finzioni, un’occasione esclusiva per conoscere i corsi gratuiti

Come per le ultime edizioni, grazie al Fondo Sociale Europeo e alla Regione Emilia-Romagna, anche quest’anno i corsi delle aree Fiction, Non Fiction e Produzioni Audiovisive e Multimediali per Bambini e Ragazzi saranno interamente gratuiti per gli allievi che verranno selezionati in base al merito.

L’offerta dei corsi 2021 conferma l’elevata qualità delle docenze e dei progetti che Bottega Finzioni propone annualmente. Novità di quest’anno è l’ingresso dell’attrice Matilda de Angelis come Madrina degli Allievi. Tra i docenti: Alina Marazzi (regista del documentario Un’ora sola ti vorrei, menzione speciale della giuria al Festival del Cinema di Locarno e Premio per il miglior documentario al Torino Film Festival), Mario Bellina (autore di programmi per bambini come l’Albero Azzurro e Selfie Show), Janna Carioli (autrice Rai della Melevisione e di numerose produzioni per Cartoon Network), Marco Malvaldi (scrittore e chimico, autore della serie BarLume), Alberto Nerazzini, volto noto del giornalismo televisivo d’inchiesta, Giacomo Battiato (regista della serie tv Rai Il nome della Rosa).

Rispetto alle altre scuole di scrittura, Bottega Finzioni si distingue per il metodo di insegnamento: attraverso il modello della writers’ room, la classe diventa laboratorio in cui i docenti e gli allievi sviluppano insieme idee e spunti che, lungo il percorso didattico, si concretizzano, si perfezionano, si ottimizzano. Da progetti, attraverso precisi processi, le idee diventano prodotti.

Ed è proprio questa la forza di Bottega Finzioni: le idee, le storie, i progetti che nascono assieme ai corsisti diventano prodotti narrativi di successo, tra format tv, fumetti, romanzi, saggi, racconti, iniziative editoriali, prodotti di storytelling aziendale, progetti multimediali.

Le informazioni dettagliate per accedere alle selezioni e per iscriversi alle tre aree didattiche sono disponibili sul sito www.bottegafinzioni.it. Le iscrizioni per i corsi 2021 resteranno aperte fino al 24 maggio 2021.

