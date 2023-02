Enzo Medardo Costantini , 65 anni, laurea in psicologia, è l’amministratore della società Riva Restauri con sedi a Milano e Robecco sul Naviglio, azienda centenaria leader nel settore del restauro architettonico fondata da Innocente Riva . La Riva ha firmato i cantieri di restauro tra i più prestigiosi in Italia.

Intenso il programma della Consulta che ad aprile si convocherà alla Camera dei Deputati per la seconda edizione dell’iniziativa Donne del Patrimonio presieduta dalla vice presidente Anna Ascani e poi al Palazzo del Collegio Romano, sede del Ministero della Cultura, per l’incontro sulla valorizzazione del patrimonio dedicato alla figura del senatore Giovanni Spadolini che fu il primo ministro dei beni culturali della Repubblica Italiana.

“Il Ministro Adolfo Urso – spiega Drogo Inglese – si è impegnato in una opera meritevole, audendo e censendo tutti i principali asset del made in Italy. Il settore del restauro, unito al patrimonio, al pari di enogastronomia e moda, rappresenta la nostra potenziale sovrànità nel mondo”.

Tra i progetti prioritari affidati a Costantini è inclusa la diffusione, previa integrazione, delle norme UNI relative alla valorizzazione del patrimonio culturale. E naturalmente lo sviluppo dei rapporti e delle relazioni con il Ministero della Cultura ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ad annunciarlo il presidente della consulta Ivan Drogo Inglese confermando che “Il restauro dovrà rappresentare sempre di più una opportunità di lavoro e di occupazione per le future e giovani generazioni, consolidandosi come asset di sviluppo dell’economia nazionale”.

Gli Stati Generali del Patrimonio Italiano , ente per la valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale, hanno nominato Enzo Medardo Costantini presidente della commissione restauro ed in questo ruolo rappresenterà le imprese e le professioni del restauro nell’ambito della consulta dove siedono i delegati rappresentanti dei più autorevoli e importanti enti, istituzioni e organizzazioni private e pubbliche che operano nel settore del patrimonio.

Costantini guida il restauro italiano, eccellenza del made in Italy

