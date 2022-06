Il libro della dottoressa Nadia Elisabetta Peschechera, ex docente di Scuola Primaria, che parla dell’infanzia maltrattata, edito dalla casa editrice LFA di Caivano, verrà presentato per la prima volta a Cardito al Primo Circolo Didattico “G.Rodari” di via Prampolini, venerdì 24 giugno alle ore 19,30.

“Elsa Storia di un’infanzia maltrattata”, uscito una decina di giorni fa, è il titolo del libro, la cui prefazione è stata scritta dall’onorevole Vincenzo Spadafora, ex Garante Nazionale dell’Infanzia ed ex presidente UNICEF-Italia.

L’incontro, moderato dalla professoressa Angela Visone, inizierà con i saluti del Sindaco di Cardito, dottor Giuseppe Cirillo, cui seguiranno gli interventi del dirigente scolastico, professore Diego Puricelli Guerra, dell’autrice Nadia Elisabetta Peschechera ed, infine, le riflessioni del filosofo, professore Giuseppe Ferraro.

Nadia Elisabetta Peschechera è pedagogista, counselor, Mediatrice Familiare, Esperta dei Bisogni Educativi Speciali e vicepresidente dell’associazione “Daphne Percorsi di crescita”, che si occupa di formazione. Il libro affronta la tematica dell’Infanzia maltrattata, mettendo in evidenzia “un fenomeno invisibile, situazioni che si perpetrano in tante realtà familiari, a cui i bambini sono esposti durante il periodo della loro crescita”.