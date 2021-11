Bonfirraro Editore ha deciso di studiare lo Statuto e la storia recente della Sicilia, per renderli di facile lettura al grande pubblico e alle nuove generazioni. Da questa volontà nasce il progetto editoriale finalizzato alla pubblicazione dell’opera Orgoglio siciliano, luci e ombre dell’Autonomia e dell’anima siciliana di Nuccio Carrara. L’opera è arricchita da contributi di personalità siciliane di spicco appartenenti al mondo della cultura, dell’economia, della giustizia e della politica: Giuseppe Artino Innaria , Andrea Bartoli , Letizia Battaglia , Rita Cedrini , Giovanni Ciancimino , Massimo Costa , Roberta D’Ancona , Antonio Di Grado , Laura Di Stefano , Piero Fagone , Francesco Failla , Marinella Fiume , Fabrizio Fonte, Giacomo Gargano , Vicky Gitto , Antonella Gurrieri , Mario Incudine , Giuseppe Leone , Valeria Patrizia Li Vigni Tusa , Giacomo e Carol , Rino Nania , Palmiro Prisutto , Lorenzo Reina , Franz Riccobono , Ivan Scinardo , Ignazio Zambito .

