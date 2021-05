Parola di Fulvia Perillo, autrice del divertente romanzo “Volevo un Fante di Cuori. Fisiopatologia della donna abbandonata”, che a undici anni dalla sua prima uscita torna finalmente disponibile in versione cartacea e anche in ebook.

La scrittrice affronta, con un piglio serioso e una scrittura ironica e a tratti comica, la questione della Donna Abbandonata come se si trattasse di una vera e propria malattia. Ne indaga le cause remote, genetiche e familiari, in una sorta di anamnesi, per passare poi ai sintomi infantili che ne annunciano la comparsa nell’età adulta, fino allo studio delle varianti più pericolose.

La voce narrante è quella di Claudina Piuville, filosofa, imprenditrice nel campo delle pompe funebri e soprattutto Donna Abbandonata. Secondo Claudina, Abbandonate si nasce. La predisposizione è già nel DNA. Nel suo caso, è addirittura in entrambi i rami, paterno e materno, come dimostra la storia familiare dal 1870 in poi.