Milano, 30 maggio 2022 – A tutti è capitato di dover lavorare e agire ascoltando una vocina dentro la testa che indirizza le scelte e ciò che ne consegue. Si tratta della nostra mente, presente (a volte anche troppo) in ogni momento della nostra vita. Ma quanto influisce a livello concreto nella quotidianità passata, presente e futura? Andrea Maurizio Gilardoni prova a dare una risposta a questa domanda nel suo libro Guadagnare con la mente.

Imprenditore e formatore, Gilardoni è prima di tutto un papà, fattore che lo ha portato a cercare e abbracciare il cambiamento per vivere al meglio. Lo racconta proprio tra le pagine, spiegando perché si sia messo in discussione e perché questo servirebbe a ognuno di noi in certe fasi della nostra vita.

L’autore cerca quindi di trasporre su più fronti, ultimo dei quali proprio quello della mentalità, quanto appreso attraverso l’esperienza in prima persona. La nostra mente è un burattinaio che tira i fili tenendoli ben saldi e non ci lascia grandi possibilità di manovra a causa di strutture che ci portano a impigrirci e prendere decisioni in modo automatico, spesso basate su costrutti falsi o veri solo in parte. Per prendere in mano le redini della nostra vita, dobbiamo perciò riuscire a liberarci dal sortilegio e diventare gli unici padroni di noi stessi, prendendoci le responsabilità di ciò che ci succede. Solo così possiamo raggiungere i nostri desideri più profondi.

“Questo libro racconta il momento della mia vita in cui ho deciso di prendere decisioni difficili, mettermi in discussione” – dice Andrea Maurizio Gilardoni in riferimento al cambiamento che ha deciso di intraprendere nella sua vita e a cosa lo abbia spinto a scrivere questo libro e poi – “Riflettendo sul titolo, sono consapevole che guadagnare sia una parola importante, non solo in riferimento al denaro ma soprattutto alla capacità di generare un profitto, un beneficio non soltanto materiale. Così come la mente, da dove partono tutti i nostri risultati, anche quelli più profondi e inaspettati. Oggi, con l’informazione che corre, non possiamo permetterci di sacrificare e perdere l’occasione di vivere una vita piena, io in primis ho capito che dovevo diventarne il vero padrone e oggi racconto quanto ho imparato mettendolo a disposizione di tutti.”.

Guadagnare con la mente nasce con l’intento e con l’idea di portare benefici a 360 gradi a chi lo legge e ne segue gli insegnamenti. Attraverso l’analisi di diversi temi con un approccio fresco e innovativo, prende in esame diverse sfaccettature e teorie, condensate in una serie di storie, aneddoti e argomenti che possono far prendere nuove decisioni e consapevolezza. Permette quindi di intraprendere un percorso liberatorio, in grado di sganciarci da quei meccanismi e quelle credenze che ci tengono incatenati, impedendoci di vivere appieno e ottenere ciò che vogliamo. L’imperativo “nulla accade per caso” diventa così più vero che mai, soprattutto perché saremo noi a decidere il come e il quando delle cose che ci circondano.

https://www.guadagnareconlamente.it

Informazioni sull’autore

Andrea Maurizio Gilardoni, classe 1977, è un imprenditore, formatore, business angel.

Da oltre 17 anni gestisce attività nel settore immobiliare in maniera estremamente innovativa, tanto da essere denominato “imprenditore della nuova era”.

Convinto che per riuscire nella vita non conta il punto di partenza, bensì la strada che si decide di intraprendere, ha come missione quella di portare serenità e benessere nell’esistenza delle persone che incontra.

Con differenti brand, affiancato dalla sua compagna Lucijana Lozancic, gestisce:

Guadagnare con le case, attività di formazione professionale sulla libertà finanziaria applicata al mondo immobiliare;

Rendimento Etico, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare dedicata al mercato degli NPL e si rivolge a possessori di capitali;

Case Italia, azienda qualificata nella gestione della risoluzione del problema del debito bancario per coloro che si trovano nella situazione di avere la casa pignorata e/o in vendita all’asta;

Klak, piattaforma di instant buying immobiliare, che unisce l’intelligenza artificiale al contatto umano e all’incontro dal vivo;

Gilardoni Corporate, azienda attiva nel settore del real estate, dinamica e in continuo sviluppo, che collabora con diversi professionisti.