Il tutto, attraverso un filo conduttore, quello del virus, che serve a restituire la ricchezza delle esperienze di vita e a mettere in luce il differente impatto che la crisi – sanitaria, economica e sociale – ha avuto sulla popolazione.

Tra le protagoniste: Federica Cataldi (Infermiera drive in vaccinale); Gabriella Carnieri Moscatelli (Presidente e socia fondatrice Associazione nazionale volontarie “Telefono Rosa”); Eva Ceccatelli (Atleta della Nazionale italiana di sitting volley alle Paralimpiadi di Tokyo); Irma Conti (Avvocatessa e Presidente Associazione Donne Giuriste Italia); Cristina Costarelli (Presidente ANP Lazio – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola); Laura Dalla Ragione (Psichiatra e psicoterapeuta); Laura Mujic (Operatrice socio sanitaria per la terza età); Patrizia Nicolini (Sindaca del Comune di Sacrofano); Arianna Pacchiarotti (Responsabile Centro PMA del San Filippo Neri Roma); Mirca Rosciani (Pianista, direttrice di coro e d’orchestra); Gloria Sarcina (Coordinatrice infermieristica reparto malattie infettive al Policlinico Umberto I); Silvana Sergi (Direttrice della Casa Circondariale “Regina Coeli” di Roma); Martina Spigarelli (Pedagogista); Stefania Stellino (Mamma e Presidente Angsa Lazio – Associazione nazionale genitori persone con autismo); Camilla Volante (Coordinatrice Rete Studenti Medi Lazio).

Quindici donne completamente diverse che, con le loro storie, riescono ad appassionare il lettore toccando argomenti importanti e delicati come la fecondazione assistita o, ad esempio, i disturbi alimentari o, ancora, la violenza di genere.

Il testo, edito da Officina d’Arte Out Out, è una raccolta di racconti tutti al femminile che forniscono una testimonianza collettiva dei mesi della pandemia da una prospettiva di genere. Parola dopo parola, il libro racconta le loro vite, con le loro emozioni, paure, punti di vista e, soprattutto, con il loro coraggio.

Verrà presentato venerdì 29 aprile , ore 10:30 presso l’ Aula antiteatro Giubileo 2000 del Policlinico Tor Vergata , il libro di Eleonora Mattia (Presidente della IX Commissione del consiglio regionale del Lazio) “ I giorni del coraggio. La forza delle donne oltre la pandemia “, alla presenza di: l’autrice, il Direttore Generale del Policlinico di Tor Vergata Giuseppe Quintavalle , il Rettore dell’Università degli Studi di Roma Policlinico di Tor Vergata Orazio Schillaci , l’Assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato . Saranno inoltre presenti, tra le protagoniste del libro, Silvana Sergi e Stefania Stellino , testimonianze del personale del Policlinico Tor Vergata in una tavola rotonda moderata dalla Giornalista Rai Antonella Armentano .

in

by

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy