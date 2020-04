Riprendono i corsi e le attività online dell’Associazione San Bonaventura per il progetto “Biblioteca Casa Quartiere”.

L’associazione culturale San Bonaventura Onlus non si ferma di fronte all’emergenza Covid19 e si impegna nel portare avanti i progetti e le attività culturali rendendo fruibili, in modalità online, i corsi gratuiti previsti dall’iniziativa Biblioteca Casa Quartiere. I ragazzi che si sono iscritti tramite l’innovativa e funzionale San Lorenzo App potranno così continuare il loro percorso di formazione da casa con docenti preparati e pronti a trasmettere le proprie conoscenze.

Il progetto Biblioteca Casa Quartiere, finanziato da Cultura Futuro Urbano del Mibact, organizzato presso la Biblioteca del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore in Napoli, è stato ideato dall’Associazione San Bonaventura onlus con il supporto della Provincia di Napoli dei Frati Minori Conventuali e la partecipazione della IV Municipalità di Napoli, dell’ABEI (Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani), dell’Istituto Benalba e di diversi partner commerciali. Tale iniziativa, dopo la sua presentazione il 26 novembre u.s. nella Sala Brancaccio della Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, ha riscosso un immediato successo con l’iscrizione di oltre 200 utenti di ogni età e formazione. Gli otto corsi, messi a disposizione dall’associazione, in modalità totalmente gratuita sono: Sviluppatore App, Grafica e Comunicazione, Digitalizzazione, Europrogettazione, Catalogazione informatica dei beni culturali, Acquisizione di competenze linguistiche (inglese e cinese), Gaming nei beni culturali.

Il progetto Biblioteca Casa Quartiere promuove questi corsi con l’intento di mettere a disposizione del quartiere un luogo ricco di cultura e bellezza nel cuore del centro storico napoletano. I corsi di 30 ore, alcuni già terminati altri riprenderanno a breve in modalità online per gli iscritti, si concentrano su nozioni base relative alle varie discipline proposte offrendo agli utenti uno sguardo sui nuovi orizzonti lavorativi verso cui rivolgersi. I corsi, oltre le lezioni frontali, prevedono anche 20 ore di tutoraggio le cui modalità saranno chiarite in seguito e tenendo conto dell’evoluzione dell’emergenza in atto.

Alla conferenza di chiusura del progetto verrà mostrata una nuova applicazione multimediale, realizzata con il supporto degli studenti che hanno partecipato ai corsi. L’App permetterà alle 12 tele raffiguranti i maggiori esponenti della nobile famiglia Brancaccio (conservate nella sala lettura della Biblioteca) di narrare le vicende che l’hanno legata alla storia della città di Napoli. Quest’ultima applicazione interattiva andrà ad aggiungersi alla San Lorenzo Escape, la prima Escape Room italiana dedicata ai beni culturali, inaugurata nel dicembre 2018, accrescendo ulteriormente l’offerta culturale e tecnologica della San Bonaventura Onlus.

