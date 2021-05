Il libro, uscito nel 2019, ha avuto e sta avendo un enorme successo in Italia. Recentemente nominato Miglior libro per bambini 2021, è in realtà un’opera poetica e letteraria sotto forma di racconto per bambini, che si rivolge sia agli adulti sia ai bambini.

Utilizzato in alcune scuole pubbliche e private come esempio di testo per la lettura dialogica, il libro è stato definito da alcuni come la prima moderna alternativa al Piccolo Principe, con una protagonista tutta al femminile.



Uscito negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno, il libro si sta dimostrando un vero successo editoriale e in occasione del lancio in America è stato prodotto il book trailer, ora disponibile qui anche in lingua italiana.

La Storia

La storia racconta di una bambina, di nome Anais, che si reca per l’estate su un’isola deserta. Il nonno è l’unico abitante dell’isola e guardiano del faro.

Un’estate particolare, il vento raggiunge l’isola e soffia così forte che Anais, per la prima volta nella sua vita, vede l’altro lato delle cose. Allora Anais decide di attraversare l’isola e recarsi dall’altro lato dell’isola per scoprire che cosa sia effettivamente l’altro lato delle cose.

Guidata dal Vento, dalla Foresta degli alberi che parlano, da un Lupo e dal suo rapporto speciale con la natura, Anais scoprirà la bellezza del mondo, la riunione di mezza estate e personalità interessanti e sorprendenti. Il viaggio della bambina la porterà a scoprire il significato della vita, della solitudine, delle emozioni e dell’amore.

Il Guardiano delle Stelle – Il viaggio di Anais insieme al vento è un capolavoro della letteratura per bambini e cattura fra le sue pagine l’essenza di crescere e di vivere.

