Succeda quel che succeda, Emmy Jo Massey avrà le sue nozze! Dopo tre generazioni di donne Massey con figli fuori dal matrimonio, vuole infatti che l’intera città di Hickory, in Texas, sia testimone della legittimità della sua unione con Logan Grady. Ma si sa, i matrimoni da sogno non sono economici. E quindi accetta un’offerta altamente redditizia come assistente sanitaria domiciliare per l’agente immobiliare in pensione, nonché recluso della città, Seth Thomas. Una decisione che però vede fermamente contraria la sua bisnonna Tandy.

Neanche Seth ne è particolarmente felice. L’ottantaduenne non vuole una “babysitter”, tanto meno una Massey, cosa che rende estremamente chiara non appena Emmy varca la soglia della sua casa, una villa vuota costruita per la donna che gli ha spezzato il cuore.

Ma col passare del tempo i due finiscono per aprirsi l’uno all’altra ed Emmy finisce per apprendere la ragione che ci cela dietro una faida lunga sessant’anni tra Seth, Tandy e il nonno di Logan, Jesse Grady. Ma scoprirà anche un segreto potenzialmente in grado di cambiare per sempre il modo in cui vede sia il suo passato che soprattutto il suo futuro…

“Questa è una di quelle storie spensierate che vi faranno sentire bene e vi renderanno felici: l’essenza di questo romanzo è la famiglia e l’amore, con una grande dose di risate e vita di campagna gettate nel mix e un pizzico di mistero sul passato – ha spiegato l’Editore Davide Radice.

Carolyn Brown vi lascerà assolutamente senza fiato con questo racconto epicamente bello: Emmy Jo Massey e la sua bisnonna Tandy sono capolavori assoluti non perché siano perfette ma perché sono perfettamente dipinte. Sarete trascinati in un viaggio divertente dove sarà impossibile non rimanere toccati dai protagonisti – in particolare Seth – e da un cast di forti personaggi secondari, così vivi, così pieni di difetti, coraggio e determinazione, che dimostreranno ancora una volta come Carolyn Brown sia la regina delle storie e atmosfere di provincia”.

Carolyn Brown ha scritto più di 125 romanzi vendendo oltre 10 milioni copie e venendo tradotta in più di 20 paesi. Con i romanzi “Un’estate a piedi nudi”, “Sorelle per sempre”, “Piccoli pettegolezzi di paese” e “Una famiglia, tanti segreti” pubblicati da Amazon Publishing ha venduto oltre 50 mila copie in Italia. Ora torna dai suoi lettori e lettrici italiani con una straordinaria storia sulla famiglia, la vita, l’amore e la scoperta di chi sei e da dove vieni.