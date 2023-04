Martedì 11 aprile 2023, alle ore 18.30 nella sala “Telesio” dell’hotel Royal a Cosenza (via XXIV Maggio, 1) si terrà il settimo incontro della rassegna letteraria Cosenza che ama leggere e ascoltare buona musica , un’iniziativa promossa dall’Universitas Vivariensis e dall’Accademia musicale della Calabria “F.S. Salfi”, verrà presentato in anteprima nazionale il saggio-reportage 1943 Cosenza bombardata …e la morte arrivò dal cielo , fresco di stampa edito da Progetto 2000.

All’iniziativa coordinata da Demetrio Guzzardi, con la presenza dell’autrice, è previsto un saluto istituzionale del sindaco di Cosenza, Franz Caruso e alcuni interventi e testimonianze. Gli allievi dell’Accademia musicale “F.S. Salfi” eseguiranno alcuni brani musicali.