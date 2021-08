“Nei romanzi di Angela C. si trova un pezzetto di vita reale. Sono intrisi di difficoltà, ma anche di speranza, di forza e coraggio. Fanno stare bene il lettore e insegnano che anche dopo le peggiori tempeste sorgerà di nuovo il sole.”

“La prima cosa che vedo al mattino al mio risveglio è una immensa distesa azzurra. Qui mare e cielo si confondono, rendendo gli spazi infiniti”

Trama: Carol è una ragazza orfana e sola al mondo, quando la morte improvvisa di una vecchia amica mette sul

suo cammino Nicole: una figlia in affido. Carol non ha la minima idea di come si cresca una bambina, ma la

dolcezza e l’innocenza della piccola le indicheranno la via, donandole quella ragione di vita che prima le mancava. Tre anni dopo, Carol si è trasferita a Rimini per occuparsi di Nicole e diventare la sua nuova mamma.

Dona tutta se stessa alla bambina, senza interessarsi minimamente all’amore. Ma sarà l’arrivo di Gabriel, padre

biologico di Nicole, a scombussolare l’equilibrio della loro quotidianità, con la sua voglia di recuperare il tempo

perduto, con i suoi segreti, con una certa arroganza e… innegabile fascino

Biografia: Angela Casalanguida è nata e vive a Petacciato, un piccolo paesino costiero del Molise. È sposata e ha due figli maschi entrambi universitari. Afferma che il quarto componente importante della sua famiglia è Clint, un gatto rosso. Angela ama molto la natura e preferisce posti incontaminati e selvaggi, adora viaggiare e predilige le città d’arte. Le piacciono il profumo e la penombra dei musei e pinacoteche. Si sente Italiana in ogni poro della sua pelle, considera il suo Paese uno scrigno prezioso di inestimabile va