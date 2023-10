La storia vera di una giovane brillante tennista, costretta dalla malattia ad abbandonare lo sport e a reinventarsi, che sceglie di raccontarsi durante le sedute di terapia dialitica. “Si prega di attendere. Racconto semiserio di una metamorfosi” di Roberta Borrelli, in uscita per Marlin Editore (nella collana “il Portico”) in tutte le librerie e online da domani, venerdì 27 ottobre, è un brillante romanzo di formazione, che aiuta ad accettare, i cambiamenti, le difficoltà, le metamorfosi che la vita richiede, facendo riflettere e sorridere, diventando anche socialmente utile. Il ricavato dell’autrice proveniente dalla vendita del libro servirà a sostenere l’attività e le campagne informative di Aned e AIDO.

La prima presentazione è prevista per domenica 29 ottobre, alle ore 11.30, alla Pinacoteca di Salerno in via Mercanti, nell’ambito di “Domeniche ad arte”. A dialogare con la scrittrice, il giornalista e scrittore Paolo Romano, intermezzi musicali affidati al Coro Friends For Gospel.

Partendo dall’escamotage narrativo di un “taccuino della dialisi”, come strumento per ingannare il tempo della sofferenza, la Borrelli– medico e paziente al tempo stesso, che sperimenta sulla sua pelle l’esperienza della malattia autoimmune, della dialisi e dell’attesa del trapianto – riesce a parlare di un tema difficile con sorprendente leggerezza, sensibilizzando i lettori intorno a una problematica socio-sanitaria, senza pietismi e toni tragici, ma con ironia e, a tratti, con garbata comicità; favorendo dinamiche motivazionali utili a tutti, non solo ai diretti interessati. La sua vicenda fa viaggiare il lettore anche nella cultura giovanile, nel vivace clima degli anni ’90, nel vissuto di una generazione spensierata e animata da grandi speranze; accendendo, nello stesso tempo, una luce sulla vita vera e quella borghese, la speranza, la morte, il perdono di una maternità subita, lo sport come salvezza e condanna; la coppia, narrata da una persona a rischio, che con una scrittura irriverente, spezza, con garbata e feroce ironia, un sorriso divertito e amaro. Nonostante sia ancora “in lista di attesa”…