Con Io sono salvo, il nuovo romanzo di Sebastian Ruggiero, Giovane Holden Edizioni porta alla luce un’opera complessa e potente che esplora i confini tra luce e oscurità, tra mortalità e immortalità. L’autore ci regala un romanzo dal forte impatto emotivo, ambientato in un mondo moderno devastato da una pandemia globale, dove l’eterna lotta tra bene e male assume sfumature nuove e inaspettate.

Il protagonista, Salvo, è un vampiro che ha vissuto per secoli celato dietro diverse identità, ma ora, come medico in un ospedale al limite del collasso, è costretto ad affrontare nuovamente il suo lato oscuro. La narrazione si muove in modo fluido tra passato e presente, rivelando la complessità di un protagonista che ha perso la propria umanità ma cerca disperatamente di riconquistarla.

Ruggiero, già noto per Intrigo sull’Olimpo e la raccolta Il fato racconta, dimostra una notevole abilità nel costruire un mondo dove il fantastico soprannaturale si fonde con le preoccupazioni contemporanee. Attraverso uno stile tagliente, diretto e arricchito da descrizioni dettagliate che immergono il lettore nelle atmosfere cupe del romanzo, le tematiche di Io sono salvo vanno oltre la semplice narrativa di genere. Il romanzo riflette profondamente sul significato di salvezza, sulle scelte che compiamo e sulle conseguenze che derivano dal cercare di sfuggire al proprio destino.

Con questa nuova opera, Sebastian Ruggiero si conferma un interessantissimo scrittore contemporaneo, capace di unire con grande maestria tematiche moderne e atmosfere gotiche.