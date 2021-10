Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 10.30 si svolgerà, presso gli spazi della Temple University Rome,

In primo piano luoghi e gente d’Italia, giornata di studi all’interno del progetto “L’archivio

fotografico di un protagonista del Novecento: Carlo Levi”, a cura di Daniela Fonti e Antonella

Lavorgna per la Fondazione Carlo Levi, vincitore dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2020” e

promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della

Cultura.

L’idea è quella di condividere alcune riflessioni emerse nella selezione del materiale fotografico

digitalizzato presente nell’archivio, una sorta di brainstorming che metta in evidenza alcuni temi

ricorrenti e alcuni aspetti fino ad ora poco noti della figura poliedrica di Carlo Levi.

A partecipare sono stati chiamati specialisti nazionali e internazionali: Laura Iamurri Archivi

d'artista tra parole e immagini: il caso dell'archivio di Carlo Levi; Maria Francesca Bonetti Carlo

Levi e la fotografia; Francesco Faeta Ricerche sociali e fotografie nel Mezzogiorno degli anni

Cinquanta; Filippo La Porta Sincerità e fotografia. L'estetica (falsa) del buco della serratura per

Levi; Roberto Carbone L'isolamento continua nell'archivio di Mario Carbone; Giovanna Hendel

Carlo Levi e David Seymour: sguardi di fotografi e narratori.

In apertura della sezione pomeridiana, proiezione del documentario sull’archivio fotografico di

Carlo Levi (durata 30’) realizzato da Irene Pantaleo e Lia Polizzotti.

“L’archivio fotografico di un protagonista del Novecento: Carlo Levi” è un progetto che si articola in

tre sessioni -la creazione di un archivio digitale online dal 26 luglio 2021, una mostra fotografica

inaugurata il 29 settembre e visitabile presso la sede della Fondazione Carlo Levi fino al 16

dicembre, ed in conclusione la Giornata di studi- che hanno l’obiettivo di ripercorrere la memoria

storica del nostro paese attraverso gli occhi di uno dei protagonisti del Novecento, artista, scrittore,

uomo politico fra i più completi, complessi e multiformi che l’Italia abbia espresso nel XX secolo.

L’Archivio fotografico della Fondazione Carlo Levi è, infatti, costituito da circa 10.000 fotografie

raccolte durante tutta la vita dall’intellettuale artista e scrittore e che coprono un arco temporale

che parte degli inizi del Novecento fino ad arrivare alla fine degli anni Settanta. Il materiale

conservato è eterogeneo e racconta principalmente il lato pubblico dell’artista con alcuni accenni al

mondo privato e familiare. La selezione delle oltre 1500 fotografie messe on line è proposta come

una mostra di fotografia nella quale vengono presentati i nuclei tematici più significativi fra i molti

inclusi nel fondo.