Da giovedì 21 a martedì 26 settembre torna La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il nuovo progetto di inclusione culturale nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo: quattro giorni di letture ad alta voce, incontri con gli autori, laboratori di quartiere e molto altro, in tutti i nove Municipi della città, per giovani lettrici e lettori, ma anche amanti dei libri di tutte le età.

Il programma di questa seconda tappa dell’iniziativa – disponibile sul sito letturaintorno.bookcitymilano. it – è il risultato di una call che ha visto l’adesione e la partecipazione di librerie, biblioteche, editori, università, associazioni culturali del territorio oltre al prezioso contributo di tutti i Municipi milanesi e del Sistema Bibliotecario di Milano, protagonisti di un’ampia rete di conoscenze nella diffusione del libro.

Molta importanza viene riconosciuta alla pratica delle letture ad alta voce, e per questa nuova tappa dell’iniziativa Roberto Piumini – tra gli scrittori italiani per bambini e ragazzi più conosciuti e tradotti all’estero – ha selezionato i nove libri da cui verranno tratte le letture ad alta voce che animeranno le sedi del progetto: Il litigio di Claude Boujon, I disegni arrabbiati di Italo Calvino, Ti mangio! di John Fardell, Che rabbia di Mireille d’Allancé, Tararì Tararera di Emanuela Bussolati, La grande corsa di Chisato Tashiro, Nel parco di Giulio di Nick Butterworth, La grande corsa di Ruth Wielockx, Telefono senza fili di Ilan Brenman e Renato Moriconi, Superverme di Julia Donaldson e Axel Scheffler, Emozioni di Mies van Hout e Buon compleanno Boa! di Jeanne Willis e Tony Ross.

Tanti gli ospiti presenti, con particolare attenzione al pubblico dei più giovani, in un palinsesto che vede l’alternarsi di laboratori multilingua, merende letterarie, letture ad alta voce, spettacoli e molto di più per esplorare tanti temi e crescere con i libri, per un totale di oltre 70 eventi, più di 40 realtà coinvolte e 60 autori presenti.

Tra gli eventi da segnalare per Municipio:

Nel Municipio 1, Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi incontrano i ragazzi (e soprattutto le ragazze) per presentare il loro libro Sei un Universo. Ragazze che si fanno spazio nel mondo, in un evento a cura di Biblioteca Parco Sempione. La Biblioteca Sormani indagherà il vero e il falso con autori come Andrea Valente (E tu che gatto sei?), Fabrizio Silei (Libro bugiardo) e Chiara Lossani (con il Pinocchio illustrato da Bimba Landmann attraverso un laboratorio di ascolto). Angelo Mozzillo condurrà un laboratorio al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (La storia segreta della nebbia, per vederci un po’ più chiaro… o forse no?) e guiderà una lettura animata presso la Libreria La Balena (I dieci giorni dello scolapasta); continua la collaborazione con Hai Visto Un Re? LIM – Librerie Indipendenti Milanesi: Francesca Archinto e Chiara di Linea d’Ombra saranno protagoniste di Storie in volo con un’ospite d’eccezione; Parco Sempione sarà teatro di una sessione di letture collettive in movimento, che si concluderà alla Biblioteca del Parco con la presentazione del progetto #ioleggoperché-nidi, a cura di AIE e Fondazione Cariplo. La Biblioteca Ostinata, grazie a Roberta Berno, accompagna bambine e bambini nella trama della Fiaba alla scoperta delle emozioni. Al Carcere di San Vittore, un nuovo appuntamento del ciclo Parole in Giardino, con Emanuela Rosa-Clot, Vivian Lamarque e letture a cura dei lettori volontari del Patto per la lettura del Comune di Milano – Area Biblioteche del Comune di Milano. Alla Libreria Verso il giornalista Antonio Sgobba esplora le origini dello scetticismo, in dialogo con l’autore Giovanni Zagni, fact checker e direttore di Facta. Porte aperte anche alla Casa degli Artisti in occasione della residenza artistica Visibile-Invisibile, tecniche delle meraviglie: la curatrice Francesca Alfano Miglietti e Christian Gangitano presentano il libro Identità mutanti. Il 26 settembre Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori organizza, presso il Centro Internazionale di Brera, il convegno Libro città aperta. 5 tesi per le biblioteche del futuro, una riflessione sul presente e sul futuro delle biblioteche, a cura di Chiara Faggiolani.

Nel Municipio 2 il weekend si apre alla Libreria Zazà, che ospita una Merenda letteraria per bambini con letture tratte da Il ristorante degli elefanti, Hai visto la mia coda, Due code mai viste e altre storie; ABCittà propone Piffero guerriero pacifico, una lettura animata dalla compagnia teatrale Caracol presso BiblioBig letture per bambini anche con Sara Stefanini, autrice del libro Piccolo manuale di navigazione, sempre a cura di Hai visto un Re? LIM – Librerie Indipendenti Milanesi; il Circolo dei Lettori di Milano propone due attività per i più piccoli a mosso: Maria Vittoria Dapino condurrà la lettura animata di Ulf il bambino portentoso e Ludovico-Jacopo Cipriani condurrà il laboratorio Nel mondo delle storie, dove tutto è possibile, a partire dal libro Ancora… e poi basta; alla Libreria Covo della ladra Sergio Olivotti anima l’albo illustrato Ma che storia è?, mentre Daniela Mazzoni alla Biblioteca Zara racconta quattro piccole storie horror; ancora a mosso verrà esplorato il tema dell’abitare: per la rassegna Libro mosso, Case dal mondo traccia un viaggio alla scoperta della diversità e dell’inclusione con l’aiuto di due attrici professioniste; Gaia Spizzichino, dopo il successo del profilo Normalize Normal Homes, racconta come Abitare la normalità; infine l’autore Federico Chendi presenta la sua raccolta di racconti Ottanta la città che sale, alla scoperta della “Milano da bere” (e “da pere”).

Nel Municipio 3, la presentazione del silent book Il ninja innamorato con Ale Puro al Teatro Cinema Martinitt, laboratori di fumetto con Alice Coppini alla Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi; un percorso laboratoriale di creatività e consapevolezza con l’arteterapista Gisella Rebay alla Biblioteca LeggerMente Rizzoli; letture in movimento a partire dal volume Orso e i sussurri del vento a cura di Hai Visto Un Re? LIM – Librerie Indipendenti Milanesi, altre a partire dall’albo illustrato Il viaggio di Madì con Anna Curti e Sara Marconi, in collaborazione con la Libreria Aribac presso la Biblioteca Valvassori Peroni. Alla Libreria Popolare un percorso attraverso quarant’anni di letteratura per l’infanzia in lingua araba con Enrica Battista, a cura di Hai visto un re? in collaborazione con la Biblioteca Crescenzago; dedicato ai lettori adulti il dialogo sull’educazione sentimentale dei più giovani, con la psicoanalista Laura Pigozzi e la scrittrice ed editrice Giovanna Zoboli; infine la presentazione dell’autobiografia letteraria di Eraldo Affinati.

Nel Municipio 4, Pier Vittorio Mannucci alla Libera Biblioteca dei Bambini e delle Bambine legge dal suo libro I Corsari del Tempo e coinvolge i giovani in un laboratorio di scrittura; racconto e ascolto nell’incontro Atelier di Famiglia – Suoni rumori e musiche: una città da ascoltare – negli spazi Redo Merezzate, a cura di Mare Culturale Urbano; tanti appuntamenti alla Biblioteca Oglio: dal laboratorio di fumetti con Alice Coppini, dal libro Una strana amica, fino alla scrittrice Laura Bonalumi che presenta Due minuti di felicità, mentre Fabrizio Silei racconta Libro bugiardo. Infine, lo psicologo Ugo Morelli approfondisce il rapporto con gli altri nell’età adolescenziale, a partire dal suo ultimo saggio, Indifferenza. Crisi di legame sociale, nuove solitudini e possibilità creative. Di adolescenti tratterà anche l’incontro al Padiglione Chiaravalle – Terzo Paesaggio, con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, un’esplorazione dei processi di crescita dei giovani d’oggi e soprattutto del ruolo del contesto come “terzo attore”.

Il Municipio 5 propone attività all’aperto con Il Rebus della natura, laboratorio di Pacta . dei Teatri nel Parco Ticinello, nell’ambito delle manifestazioni di Legambiente Puliamo il Mondo. Si continua con il laboratorio Una spinta per volare, curato da Luca Ambrogio Santini in collaborazione con le Biblioteche Fra Cristoforo e Chiesa Rossa, dove si terranno anche il Festival delle Abilità e la rassegna di teatro per famiglie Parapiglia, di Pacta . dei Teatri, che propone anche il laboratorio Zio Tungsteno: piccoli esperimenti con la luce, con Fulvio Michelazzi. PimOff propone un laboratorio di narrazione e arti performative: Chiamami quando passi da Milano. Storie di amicizia tra generazioni a confronto. Infine, per lettori adulti, la psicologa e psicoterapeuta Carla Weber sarà protagonista di Inventare se stessi: adolescenti in relazione col presente al Centro Asteria.

Nel Municipio 6 lo Spazio SeiCentro sarà teatro di Crescere senza effetti collaterali, dialogo sull’innovativa collana di psicologia rivolta a genitori, insegnanti ed educatori, a cura di Domenico Barrilà. Si prosegue a La Grande Fabbrica delle Parole, che ospiterà molte iniziative, tra cui Leggere con i bambini, un laboratorio condotto da Roberto Piumini; vi sarà tempo anche per laboratori e attività: letture ad alta voce (in collaborazione con la Biblioteca Sant’Ambrogio), Progetto Zoe, attività dedicata al racconto dal vivo di una fiaba, interpretata da un’attrice, Valeria Girelli, in italiano e da un interprete di Lingua dei Segni (a cura di Associazione Fedora); per terminare con il laboratorio Leggere in tutti i sensi, curato da Margherita Oggioni – Libreria Scamamù.

Nel Municipio 7 la Biblioteca Baggio ospiterà numerosi eventi a tema multiculturalismo e razzismo: si parte con Sguardi Diversi, letture e pensieri sul multiculturalismo a cura di Laura, Domenico e Patrizia e si continua con Mammalingua – Letture multilingue; e ancora Tutti i perché del razzismo, un dialogo e attività guidate da Luca Maccarelli con i più piccoli per rispondere alle loro domande; e infine una conversazione tra gli antropologi Marco Aime e Francesco Remotti intorno a La via umoristica al multiculturalismo, l’umorismo come modo per risolvere i conflitti. La Libreria In cerca di guai partecipa a Hai visto un Re? LIM – Librerie Indipendenti Milanesi con Sotto i portici della fantasia, letture ad alta voce, atelier e mostra con l’illustratore Jean Blanchaert. Mare Culturale Urbano ospita Libri senza ostacoli, letture animate e interattive in collaborazione con Lop Lop. Infine Padiglione Baggio cura due laboratori a tema pregiudizi e rispetto: I 3 porcellini e il lupo e La Cicala e la formica, curati dai volontari del doposcuola del Padiglione.

Nel Municipio 8 spazio a ecologia e sostenibilità grazie a La Centrale dell’Acqua, che accoglierà vari appuntamenti: Clima e sostenibilità: come parlarne a bambini e ragazzi con la meteorologa e presidente dell’Italian Climate Network Serena Giacomin, in dialogo con il giornalista e divulgatore scientifico Sergio Rossi. E poi ancora inaugurazione di Ho2Occhi: Spazio per morbide letture, un nuovo spazio dedicato ai bambini e ai loro genitori, con libri illustrati sull’acqua. In questo stesso spazio si svolgeranno i laboratori ludico-didattici Disegniamo l’erbario dei nostri sogni con l’illustratrice Bimba Landmann e Il pesce e il girino con Leo Lionni, a cura di Verdeacqua.

Il Municipio 9 darà infine spazio al corpo e alle emozioni grazie ai laboratori proposti dal Teatro Munari: si parte con Spazio Talento: un corpo lo riesci a sfruttare solo quando ne conosci il pieno potenziale, masterclass condotta da Lidia Carew, fino a Il Sole di Boris, una fiaba sull’arroganza del potere e la forza della gentilezza con Roberto Piumini, per continuare con Per un’educazione alimentare ed emozionale alla dolcezza, con La signorina in dolce di Tiziana di Masi; e infine il laboratorio Viaggio a bordo di una nuvola con Annalaura Guastini – Lila Tre Codini. La manifestazione Hai Visto Un Re? LIM – Librerie Indipendenti Milanesi cura due appuntamenti: la lettura-laboratorio I gusti della fantasia alla Libreria I Baffi in collaborazione con Pistacchio Family e le letture multilingua Carovana di Lettura viaggiante con le libraie di Libreria Scamamù, le bibliotecarie della Biblioteca Dergano-Bovisa e lettori e lettrici madrelingua di quartiere. Infine la Sede Centrale della Biblioteca di Ateneo ospita Piante senza confini: dalla terra alla tavola, laboratorio condotto a partire dalla lettura del libro Piante in viaggio di Telmo Pievani e Andrea Vico.