Semplificato anche il sistema di acquisto biglietti, ora più veloce, che dovrebbe contribuire alla riduzione delle code. La nuova piattaforma offre inoltre percorsi interattivi per esplorare virtualmente la cattedrale, i suoi tesori e le sue storie. Uno strumento quindi che consente ai visitatori di preparare al meglio la propria visita, approfondendo la conoscenza delle tante meraviglie che la cattedrale custodisce. Per iniziare il viaggio di scoperta prima della partenza.

Numerose le risorse disponibili. Tra queste, la realizzazione di un percorso immersivo per dare la possibilità agli utenti di scoprire tutte le attività proposte della Veneranda Fabbrica del Duomo. Il menu del sito si articola in 5 sezioni: Chi siamo , Vita Liturgica , Cultura e Arte , Dona, Visita , oltre a una sezione Ultime notizie, al cui interno l’utente potrà approfondire le iniziative, i progetti didattici e culturali organizzati, ma anche le curiosità sul complesso monumentale e i progetti di valorizzazione. Un esempio? Il sito vi porterà a fare un breve tour nella cava di Candoglia (Ossola), ma anche a scoprire attività meno note del complesso.

Realizzato da Softec SpA, azienda che si occupa di innovazione digitale, il nuovo sito web della Veneranda Fabbrica del Duomo (che dal 1387 si occupa della tutela e valorizzazione della Cattedrale), è stato realizzato con un design moderno, utilizzando linee geometriche essenziali e pulite con un linguaggio grafico fresco, ma al contempo elegante. I contenuti sono stati ottimizzati per garantire una navigazione fluida e piacevole, per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e connesso.

Un’istituzione antica quanto di grande richiamo come è il Duomo, deve necessariamente affidare la propria immagine digitale a un efficiente e coinvolgente sito web. Il sito è stato infatti oggetto di una recente riprogettazione per fornire un’esperienza di navigazione più consapevole e interattiva agli utenti.

Oltre tre milioni di accessi al Duomo di Milano nel solo anno 2023. E non può che essere così essendo il Duomo – “Casa dei Milanesi” – il simbolo stesso della metropoli lombarda, destinazione sempre più attrattiva grazie alla sua poliedricità e variegata offerta culturale, nonché al centro di un sistema di trasporti efficace.

