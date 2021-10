In questo libro l’Autore propone un “Nuovo Sistema Economico” che possa finalmente sostituire l’attuale e cambiare le sorti del Mondo.

Con l’euro la situazione è cambiata drammaticamente. Lo Stato ed i lavoratori sono diventati sudditi economici nei confronti degli azionisti privati della BCE con il risultato di vedere aumentato in modo esponenziale il debito pubblico e la conseguente diminuzione del welfare. Una situazione a cui ci hanno condannato i governanti. La “Casta” mondialista deciderà a breve di passare all’incasso, barattando il nostro debito pubblico con la proprietà delle nostre case, del nostro territorio, dei nostri musei e quindi del nostro passato, del nostro presente e del nostro futuro.

Nel 2002, l’Italia era la quinta potenza industriale del pianeta. I lavoratori ricevevano regolarmente i loro salari per migliorare la loro vita e quella delle loro famiglie.

Il sistema economico proposto renderà automaticamente inutili le guerre perché creerà per la prima volta al mondo un surplus di sorprendente ed equilibrato benessere per tutta l’umanità.

