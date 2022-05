Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano di fama mondiale, lunedì 23 maggio alle

18.30 presenterà il suo ultimo romanzo “Le vie dell’Eden” al Centro PIME di

Milano, edito da Neri Pozza Editore.

Tre storie interconnesse, tre confessioni dove, con un intreccio sorprendente,

l’autore scandaglia le ombre dell’amore e delle relazioni, della colpa e

dell’innocenza. “Le vie dell’Eden” ci invita a guardare all’umanità oltre l’ambigua

complessità dell’essere, indagando i temi della fedeltà, dell'incomunicabilità e del

desiderio, nascosti dietro le maschere che vestiamo per gli altri e di fronte a

verità troppo difficili da accettare. Le parole di uno dei personaggi del libro:

“Se viaggiare, che sia lontano. Se scarpe, che siano comode. Se oltrepassare,

che siano confini. Se fare, che sia la pace. Se la pace, che sia adesso. Se siamo

rimasti amiamo. Se siamo rimasti, amiamo.”

Eshkol Nevo, nato a Gerusalemme nel 1971, dopo un’infanzia trascorsa tra

Israele e gli Stati Uniti, ha completato gli studi a Tel Aviv e ha intrapreso la

carriera di pubblicitario, abbandonata in seguito per dedicarsi alla letteratura.

Vincitore nel 2005 del Book Publisher’s Association’s Golden Book Prize, ha

fondato una sua scuola di scrittura creativa. Tra le sue opere più celebri: La

simmetria dei desideri (Neri Pozza, 2010), Neuland (Neri Pozza,

2012), Nostalgia (Neri Pozza, 2014), Soli e perduti (Neri Pozza, 2015), Tre

piani (Neri Pozza, 2017), L’ultima intervista (Neri Pozza, 2019).

La presentazione del volume e l’intervista all’autore si tengono nella cornice del

Centro Missionario PIME ed è a cura della Libreria PIME, della storica Biblioteca e

della Redazione di Mondo e Missione, la più antica rivista missionaria d’Italia, che

ha recentemente festeggiato 150 anni di storia. A intervistare l’autore sarà

proprio Giorgio Bernardelli, capo redattore di Mondo e Missione e coordinatore

editoriale di AsiaNews.