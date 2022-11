“È un riconoscimento che premia il lavoro di una vita – racconta Nogarotto – per l’Opera creativa che più di ogni altra mi rappresenta. Felice di portare all’attenzione mediatica tematiche delicate come il suicidio assistito e l’eutanasia . Il linguaggio immediato ed emozionale della letteratura arrivando direttamente alla pancia del lettore, senza filtri, ha il potere di sensibilizzare sull’argomento.”

Presso la Sala Alessandrina di Roma – Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia – Museo dell’Arte Sanitaria, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Letterario “Il libro dell’anno 2022″ e del Concorso letterario “La poesia dell’anno 2022“ di Area Cultura , evento condotto dal Presidente del concorso Angelica Loredana Anton.

