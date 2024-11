Esce in libreria il 21 novembre “ Mamma torna presto! ” il primo romanzo di Laura Latino, avvocato, ideatrice del blog Just4Mom (oltre 40mila follower sia su Instagram che su Facebook ) che dà forma, con questo testo, alla sua innata passione per la scrittura e ad una storia avvincente e intrigante, divertente e serissima nella quale, tra colpi di scena, momenti di grande ilarità e tragicomici, l’autrice affronta uno dei temi più spinosi della nostra epoca: quello delle donne madri e in carriera.

“Amo leggere e amo scrivere di qualsiasi cosa, ma un giorno mi sono resa conto di non aver mai letto o scritto qualcosa che veramente mi rappresentasse. Così mi sono buttata, poi appassionata e, adesso, eccoci qua con la pubblicazione”, spiega Laura Latino.

Un libro che non si ispira a qualcuno in particolare, né alla sua vita né a quella di qualche amica ma che ha il sapore di entrambe: “In ogni personaggio c’è qualcosa di ciò che sono o di ciò che vorrei essere”.

Un romanzo che – possiamo già annunciarlo – si prepara ad essere il primo di una serie: “Il seguito è già tutto nella mia testa. È come se i miei personaggi vivessero davvero. Immagino anche cosa stiano facendo in questo momento”.

Luca Rallo, fondatore di Brandtopia e di Brandtopia Edizioni, è molto felice per questa pubblicazione: “Quando ho letto in anteprima questo libro, mi sono chiesto perché nessuno ancora avesse pubblicato una storia così coinvolgente sin dalle prime righe. Laura scrive molto bene, è evidente che la sua è una dote innata, riuscendo ad entrare subito in empatia con il lettore”.

“Mamma torna presto!” è la storia di Anna, madre e professionista, alle prese con le sfide quotidiane legate alla maternità, al lavoro e ai sensi di colpa: “La storia ideata da Laura esplora la condizione delle donne con ironia e realismo: la madre in carriera, protagonista del libro, affronta una continua tensione tra le esigenze professionali e familiari. Per conciliare questi aspetti, è fondamentale adottare un approccio realistico, che permetta di ridimensionare le aspettative e abbandonare l’idea di perfezione. Il supporto della famiglia a casa e del team al lavoro, insieme a modalità di lavoro flessibili, possono consentire alle donne di alleggerire il peso della responsabilità e di dedicarsi tanto ai figli quanto alla crescita professionale. Da uomo e padre, mi sento di dire che è fondamentale agevolare e supportare le donne in questo delicato percorso con tutto l’aiuto possibile”, conclude Luca Rallo.

Il libro “Mamma torna presto!” sarà ufficialmente presentato il 21 novembre al Talent Garden Calabiana a Milano, durante l’evento WomenX Impact Summit 2024 . Appuntamento alle 17:00 nella GreenHouse con un’intervista all’autrice Laura Latino a cura di Benedetta Balestri, co-founder e managing director di One Shot Group , agenzia italiana specializzata in management e comunicazione digital.

“Mamma Torna Presto!” di Laura Latino è disponibile in formato cartaceo e lo sarà presto anche in digitale. Il romanzo conta 148 pagine e ha un prezzo di copertina di €15,00. È possibile acquistarlo nelle principali librerie italiane e su piattaforme online come Amazon, youcanprint, Feltrinelli, IBS e Mondadori Store.