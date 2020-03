A causa delle misure restrittive per contenere la diffusione del CoViD-19 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Villacidro e la Scuola Civica di Musica hanno dovuto annullare tutta la programmazione culturale, artistica e musicale di primavera. Per la stessa ragione sono stati annullati anche tutti i bandi-cultura e si sta valutando cosa sarà possibile salvare della programmazione estiva. Ciò nonostante non ci lasciamo vincere dallo sconforto.

A partire da mercoledì 25 marzo, ogni sera, alle 19,00, sulla pagina Facebook del Comune di Villacidro, avrà inizio la rubrica #Culturavirus, un semplice post nel quale verranno dati degli spunti su cui riflettere, delle immagini da guardare, dei testi da leggere, della musica da ascoltare… Ogni sera, finché non verremo fuori da questo incubo.

Una pillola di cultura che ogni cittadino potrà utilizzare a suo piacimento. La cultura, infatti, ha il grande dono di alleviare le sofferenze, di ingentilire gli animi, di innalzare i sensi, approfondire i pensieri e riempire le giornate.

Chi lavora di cultura, nella cultura, con la cultura e per la cultura non può lasciarsi trascinare giù dallo sconforto. Pur con l’amaro in bocca, ha il dovere di guardare oltre, di continuare a programmare, perché arriverà un giorno – presto o tardi che sia – nel quale ritorneremo tutti quanti a gioire della normalità e delle piccole cose.

Giovanni Spano

Assessore alla Cultura, Lingua sarda, Turismo, Spettacolo

Trasparenza, Sistemi Informativi e Affari Generali

