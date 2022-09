“Né oro né carbone” di Alberto Gianinazzi, scrittore della Svizzera italiana, edito nella

collana “I Diamanti della Narrativa” della casa editrice Aletti, è una storia viva che fa vibrare. È

un viaggio nel passato non troppo remoto che aiuta a capire meglio il presente. È ambientato in un

contesto storico ben documentato e il racconto non cade nella trappola di un elenco di fatti storici. Il

protagonista partecipa al proprio sviluppo emozionale. Inizia con una lettera di suo padre,

scrittagli dall’America, a guerra finita, che lo sprona a raggiungerlo in Messico. Ed è

proprio l’amore per il genitore, quello mai ricevuto, o mai abbastanza risentito di prima persona,

che lo spingerà ad andare così lontano. Sarà un viaggio avventuroso. L’attraversamento dell’oceano

partendo da Genova, gli apre immensi orizzonti. Città del Messico e Cuernavaca gli regalano un

nuovo tempo e nella Sierra Madre occidentale stringerà profonde amicizie con gli indigeni del

luogo. Mentre affronta tante peripezie, gradualmente s'inserisce nella cultura più profonda

messicana, in un clima di fine guerra civile, con i rapporti con la Chiesa Cattolica in crisi, cui

diventa, con reticenza un messaggero d’essa, non potendo rinnegare la propria educazione. Sarà

pure l'incontro di un nuovo amore, e un viaggio avventuroso nelle viscere della terra, in

miniera, dove l'oro è padrone.

«Nel romanzo – spiega l’autore – l’oro padrone sarà la chiave, il ponte, il grido per risolvere i

problemi esistenziali fra padre e figlio. Come quello odierno, anche quello d’allora è un mondo in

piena evoluzione e il carbone è un combustibile che inizia il suo declino, perché sostituito dal

petrolio. Forse anche, in chiave di una lettura più ampia, una metafora umana: di quale

energia vogliamo “alimentarci? Quella d’odio, della gelosia, del potere, dell’amore e il rispetto?».

L’autore, nato a Lugano ma che trascorre l’inverno nelle Alpi vallesane, in una località sciistica

situata ad un’altitudine di 1300 metri, mentre in estate risiede in Ticino, in un paesino di pescatori

situato ai bordi del lago Ceresio, si dedica anche alla poesia; lirismo che, di tanto in tanto, introduce

nella prosa, soprattutto negli incipit dei capitoli. Inoltre, si trovano elementi lessicali che rientrano

nel campo dell’onomatopea. «C’è sempre un filo d’Arianna – afferma l’autore -, a volte occulto a

volte palese, che muove il racconto. Evito lunghe descrizioni che penso possano annoiare il lettore,

o me stesso in rilettura. Dopo la prima stesura, abbrevio e taglio così da ottenere un romanzo dal

ritmo sostenuto, condensato e ricco di elementi e colpi di scena. L’amore, la presa di coscienza

del proprio essere, il confronto fra altri punti di vista sono fili conduttori».

Alberto Gianinazzi scrive per conoscenza di causa, perché lui il Messico l'ha conosciuto

profondamente. Vi ha vissuto negli ultimi anni degli anni Novanta, e vi ha viaggiato in lungo e

in largo, visitando luoghi nascosti situati fuori dai consueti itinerari turistici. «Mantengo legami

affettivi – racconta l’autore – ancora molto stretti con amici messicani. L’immagine caricaturale del

Messico che avevo prima di recarvici si è dissipata. Ci sono ritornato pochi anni fa, per una

importante cerimonia. Quest’ultima volta, nel congedarmi, un messicano mi ha detto che ero pronto

per scrivere sul suo Paese, cosa che ho fatto». Il libro è attraversato da uno spirito d’avventura e

una necessità di scoprire altre culture. E’, infatti, dedicato “a chi viaggia, a chi si avventura, a

chi scopre, a chi impara chi è e da dove viene e a chi ne ha l’intenzione”. Le relazioni umane,

l’amore, le relazioni con la natura, con il cosmo, in questo caso legati ad un viaggio storico-

temporale nel passato, sono il motore degli scritti di Gianinazzi. Il viaggio anche come metafora,

dentro e fuori di sé. È un romanzo di formazione, in cui il ruolo della donna è rivalutato con la

presenza di donne combattive. «Mi piacciono le belle storie, quelle che lasciano un filo di speranza

alla vita e all’anima. Trasmetto riflessioni, emozioni. È un viaggio nel passato – conclude l’autore –

dai colori messicani. Al lettore auguro buon viaggio, nella speranza che al suo termine

abbandoni stereotipi e caricature».

Federica Grisolia