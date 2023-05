La Notte Europea dei Musei è un evento annuale patrocinato da Unesco, Consiglio d’Europa ed Icom (International Council of Museums), che coinvolge circa 3500 musei del Vecchio Continente con lo scopo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

L’iniziativa, giunta alla 19esima edizione, è in programma oggi 13 maggio e prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro, fatte salve le gratuità previste per legge.

Il Ministro Sangiuliano: Riscoprire le origini del Continente

<<La Notte Europea dei Musei – ha detto il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano – rappresenta un momento importante e un’ulteriore opportunità per conoscere e riscoprire tutta la bellezza e la potenza del genio creativo dei grandi artisti che hanno vissuto prima di noi. Per una notte il nostro Continente si unisce per riscoprire le sue origini comuni forgiate nell’arte, nella storia, nella religione e nella cultura. La risposta di pubblico che abbiamo registrato nelle domeniche gratuite ha spinto ad aumentare questi momenti anche in date simboliche, come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. La voglia di conoscenza dei popoli che emerge in queste occasioni conferma e incentiva, ancora di più, il nostro lavoro e l’impegno per migliorare l’offerta culturale della Nazione>>.

Quali musei visitare da nord a sud del Belpaese

Nel seguito alcuni dei tantissimi musei visitabili nel corso di questa lunga notte di cultura. Da nord a sud dello Stivale l’elenco di quelli che partecipano all’iniziativa è in continuo aggiornamento. In fondo all’articolo il link all’elenco completo.

Nel Nord Italia

A Torino anche per questa edizione sono numerosi i musei che propongono l’apertura straordinaria con orario prolungato e tariffe d’ingresso gratuite o ridotte per offrire ai visitatori una nuova prospettiva sulle collezioni con un approccio più creativo e sensoriale. Tra questi i Musei Reali resteranno aperti straordinariamente in orario serale dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso ore 21.30. La tariffa speciale è di 1 Euro, salvo le gratuità già previste dalla normativa.

Sempre a Torino, apertura prolungata anche per la Galleria Civica d’Arte Moderna (GAM) che propone un workshop in orario serale (20-20.45 e 21.00-21.45). L’attività si svolge a flusso continuo, scandita da poche pause di un quarto d’ora durante la quale si sperimenterà la tecnica del collage. A partire da diverse immagini che riproducono opere della GAM esposte in museo e visitabili durante la serata, il pubblico è invitato a ritagliare, comporre e ibridare le diverse parti delle opere per creare una personale cartolina da portare via.

A Milano, il Museo del Cenacolo Vinciano effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle 19 alle 22 (ultimo ingresso ore 21.45) al costo simbolico di 1 euro con prenotazione obbligatoria sul sito .

A Bologna sono proposte aperture straordinarie serali fino alle 23 di diverse sedi museali del territorio metropolitano bolognese, con ingressi a partire da 1 euro e su prenotazione obbligatoria. Tra i musei coinvolti troviamo il Museo Civico Archeologico, il Museo Civico Medievale e il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, il Gelato Museum Carpigiani di Anzola dell’Emilia e molti altri.

A Ferrara in occasione della Notte Europea dei Musei, i Musei Civici e Statali offrono aperture serali con tariffe ridotte, dalle 19:30 alle 23:30. Tra i luoghi di interesse il Castello Estense, il Museo della Cattedrale, Palazzo dei Diamanti e il Museo Archeologico Nazionale.

Nel Centro Italia

Nella capitale sono coinvolti tutti i Musei civici tra cui il Museo dell’Ara Pacis, Galleria d’Arte Moderna ed i Musei Capitolini. Porte aperte anche a Montecitorio. L’accesso a Palazzo Montecitorio ha luogo mediante un sistema di predeterminazione degli orari di ingresso – dalle 20 di sabato 13 maggio alle 00:30 di domenica 14 maggio – per i vari gruppi e del numero dei visitatori per ciascun gruppo. È possibile prenotare la visita al link eventi.camera.it.

Alle ore 20 di oggi 13 maggio in Piazza Montecitorio si terrà l’esibizione della Banda musicale dei Carabinieri, diretta dal Maestro Massimiliano Ciafrei.

Nel Sud Italia

A Napoli il Palazzo Reale sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle ore 22) al costo simbolico di 1 euro. Nel corso delle aperture straordinarie serali non saranno effettuate visite al Giardino Pensile. Non saranno fruibili neppure il Giardino Romantico e la Galleria del Tempo che rimangono visitabili durante i consueti orari e giorni di apertura.

Anche a Reggio Calabria i siti culturali della città rimarranno aperti fino a tarda ora. Dalle 19 alle 22 saranno fruibili la Pinacoteca Civica, il Castello Aragonese (foto a sx, monumento simbolo della città), ed in collaborazione con la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia anche il sito ipogeo di Piazza Italia e le Mura Greche. Sono anche previste attività culturali, realizzate direttamente all’interno dei siti archeologici. Nello specifico al Castello Aragonese si esibiranno il maestro Gino Mattiani alla fisarmonica ed il maestro Mimi’ De Leo al sassofono, mentre alla Pinacoteca Civica saranno in scena i TRigGitani con Alessandro Calcaramo alla chitarra e mandolino, Daniele Siclari alla chitarra, Enzo Baldessarro al contrabbasso e al basso elettrico.

Elenco di tutti i musei partecipanti

Per l’elenco completo dei musei aderenti unitamente ad eventi ed orari delle aperture serali straordinarie basta cliccare sul seguente link: Notte europea dei Musei.