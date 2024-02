La biblioteca più iconica del mondo è la Library of Congress, Washington D.C, con quasi 4 milioni di visualizzazioni su Wikipedia

Anche la seconda e la terza a livello globale si trovano in città statunitensi: la Biblioteca pubblica di New York e la Biblioteca pubblica di Boston

La Biblioteca del Vaticano di Roma è tra le prime 10, con oltre 645mila pagine viste su Wikipedia e 5.400 ricerche su Google ogni mese

Dagli archivi storici agli spazi per i libri contemporanei, in giro per il mondo ci sono una miriade di bellissime biblioteche che ci ispirano da secoli. Ma quali, fra tutte, sono le più iconiche?

In vista della Giornata mondiale del libro del 7 marzo, la piattaforma di corsi di inglese online Preply ha condotto uno studio per rivelare le biblioteche più popolari nel mondo. La ricerca mette a confronto 50 biblioteche molto note con una serie di parametri, tra cui i punteggi delle recensioni di Google, le visualizzazioni delle pagine di Wikipedia e il numero di post sui social media.

Le 20 biblioteche più famose al mondo nel 2024

Classifica Biblioteca Città Paese Punteggio delle recensioni di Google Visualizzazioni sulla pagina di Wikipedia N. di post su TikTok e Instagram Volume di ricerca mensile di Google 1 Biblioteca del Congresso Washington D.C. Stati Uniti 4.8 3.930.185 117.111 201.000 2 Biblioteca pubblica di New York New York Stati Uniti 4.7 1.166.635 126.198 135.000 3 Biblioteca pubblica di Boston Boston, Massachusetts Stati Uniti 4.8 486.159 70.210 110.000 4 Biblioteca Bodleiana Oxford Regno Unito 4.6 1.011.577 38.690 40.500 5 Biblioteca del monastero di Wiblingen Ulm Germania 4.7 n/a 100 320 6 Biblioteca Beinecke dell’Università di Yale New Haven, Connecticut Stati Uniti 4.8 293.532 4.764 9.900 7 La Biblioteca dell’Escorial Madrid Spagna 4.3 n/a 17 320 8 Biblioteca del Vaticano Roma Italia 4.6 645.285 1.351 5.400 9 Biblioteca nazionale austriaca Vienna Austria 4.6 196.560 8.433 12.100 10 Biblioteca centrale di Seattle Seattle, Washington Stati Uniti 4.7 320.054 3.523 6.600 11 Biblioteca del Trinity College Dublino Irlanda 4.1 402.194 22.422 0 12 Biblioteca Binhai di Tianjin Tianjin Cina 4.8 123.472 3.529 5.400 13 Biblioteca George Peabody Baltimora, Maryland Stati Uniti 4.6 173.078 3.418 12.100 14 La Biblioteca e Museo Morgan New York Stati Uniti 4.7 52.836 7.125 5.400 15 Biblioteca di Stato di Victoria Melbourne Australia 4.8 87.398 3.595 2.900 16 Sala di lettura del British Museum Londra Regno Unito 4.7 253.797 9 2.900 17 Biblioteca pubblica di Salt Lake City Salt Lake City, Utah Stati Uniti 4.6 93.344 685 14.800 18 Biblioteca pubblica centrale Vancouver Canada 4.7 274.759 0 50 19 Sala di lettura reale portoghese Rio de Janeiro Brasile 4.8 64.312 740 3.600 20 Biblioteca Centrale dell’UNAM Coyoacán Messico 4.8 128.495 20 1.300

La Biblioteca del Congresso è la biblioteca più famosa al mondo

La Biblioteca del Congresso di Washington D.C., la più grande biblioteca del mondo, si rivela essere la più famosa di tutte, classificandosi al primo posto per tutti i parametri considerati.

Con l’incredibile cifra di 3,9 milioni di visualizzazioni di pagine di Wikipedia e il più alto volume di ricerca di Google (201.000), è evidente che la biblioteca è immensamente popolare a livello globale.

Anche la seconda e la terza biblioteca più popolare, la New York Public Library e la Boston Public Library, si trovano negli Stati Uniti, con rispettivamente 1,2 milioni e 4,9 mila visualizzazioni di Wikipedia. Hanno anche circa 1.000 post social ciascuno, taggati con il relativo hashtag.

La Biblioteca Vaticana di Roma è la seconda migliore biblioteca d’Europa

La biblioteca più popolare in Europa è la Bodleian Library di Oxford. La pagina Wikipedia della biblioteca conta ben un milione di visualizzazioni e ha il quarto volume di ricerca più alto in assoluto (40,5k). A coloro che desiderano visitare la biblioteca e imparare l’inglese prima di partire potrebbero essere utili le lezioni di inglese di Preply.

La Biblioteca Vaticana in Italia è al secondo posto in Europa. Vanta una collezione impressionante e diversificata, con oltre 1,6 milioni di libri, 75.000 manoscritti e 8.600 libri antichi (incunaboli). Gli amanti dei libri di tutto il mondo sono affascinati da questa iconica biblioteca, come dimostrato dal punteggio delle recensioni (pari a 4,6) e dalle oltre 5.400 ricerche mensili su Google.

Al terzo posto c’è la Biblioteca nazionale austriaca di Vienna, in Austria, con 196.560 visualizzazioni su Wikipedia e 8.433 post social complessivi.

La biblioteca più iconica dell’Asia è la Biblioteca Tianjin Binhai in Cina

La biblioteca di Tianjin è la migliore biblioteca dell’Asia. Questa enorme biblioteca moderna in Cina si colloca al 14° posto nella lista, con un impressionante punteggio di 4,8 nelle recensioni su Google.

Nonostante la sua scarsa presenza sui social media (3,5mila post su Instagram e 21 su TikTok), è chiaro che i visitatori della biblioteca se ne innamorano. Coloro che desiderano visitare la biblioteca e usare un po’ di cinese durante i loro viaggi potrebbero beneficiare delle lezioni di cinese con Preply.

Sylvia Johnson, esperta linguistica di Preply, commenta:

“In riconoscimento alla Giornata mondiale del libro, la nostra ricerca evidenzia che esiste un amore e un apprezzamento universale per le biblioteche e i libri in tutto il mondo. La Giornata Mondiale del Libro unisce più di 100 paesi in tutto il mondo. Oltre a riconoscere l’importanza dei libri e della lettura, funge da ponte di collegamento con altre nazioni attraverso il potere della conoscenza e della narrazione.

Entrando in una biblioteca ho sempre provato un’emozione simile a quella di un esploratore che si imbarca in una nuova avventura. Le biblioteche sono più che semplici edifici. Spesso fungono anche da centro comunitario, offrendo seminari sulla creatività e sulle lingue. Offrono un santuario di pace a coloro che desiderano perdersi in un libro senza interruzioni! Sono pieni di promesse ogni volta che prendi un libro dagli scaffali e dai un’occhiata al primo paragrafo!”