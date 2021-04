È iniziato il progetto culturale dell’artista Tregor Russo per i centri storici più suggestivi e pregni di storia della Sicilia. Il musicista, docente e scrittore siciliano, in accordo con diversi Comuni del territorio, girerà dei videoclip con l’intento di presentare, e vedere con occhi nuovi, strade, borghi, città o semplici scorci urbani davvero unici e incantevoli.

Durante questi percorsi itineranti, gli scenari naturali si arricchiranno di musica e di poesia, e attori, o l’autore stesso, declameranno dei versi estratti dal secondo libro di Tregor Russo, la silloge di poesie “Al rintoccar dei sensi assopiti”, pubblicato da Edizioni Ex Libris con prefazione di Steven Ferresi; il libro nasce dalla volontà di seguire un percorso costellato di concetti astratti codificati dal karma dell’artista. L’eredità del sapere e del divenire arcaico, l’oppressione del dolore della vita, perdendosi per ritrovare se stessi oltre l’oblio, in cui prendono origine la filosofia, la spiritualità, l’amore e la psicoanalisi.

Il primo video è visualizzabile su youtube all’indirizzo https://youtu.be/li7lCCcHS0w,o in quello della casa editrice, ed è ambientato nel centro storico di Agrigento, dove arte, poesia architettura e cultura si fondono magicamente nella terra degli dei.

Fanno parte del cast Tregor Russo (attore, regista e produttore esecutivo), Rosi Mandracchia (attrice), Sarah Carubia (Modella), Sorin Di Francesco (Attore) e Giovanni Scifo (Pittore) ad Agrigento.

Tutti i dettagli relativi al libro “Al rintoccar dei sensi assopiti” di Tregor Russo, sono visionabili visitando il sito http://www.edizioniexlibris.com/2020/03/07/al-rintoccar-dei-sensi-assopiti/.

