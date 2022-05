Dal 12 maggio è in libreria la guida alla Ville Lumière, “Parigi al femminile” di Elisa B. Pasino, giornalista e autrice di guide di viaggio fra cui “New York al femminile” (2016 e 2019), “Londra al femminile” (2018), “Monferrato, Alessandria e Asti” (2019) e il manuale per le perfette viaggiatrici “Prête-à-partir” (2017).

Con la guida “Parigi al femminile” l’autrice accompagnerà il lettore non solo nell’organizzazione del viaggio – che questo sia il primo di una lunga serie nella capitale francese o l’ennesima tappa nella capitale – ma anche nei pigri pomeriggi sul divano, quando si ha voglia di sognare le prossime vacanze e di acquistare un biglietto aereo senza pensarci troppo. Perché Parigi è la città più romantica e glamour che abbiamo dietro l’angolo, ma, proprio perché spesso si tratta di “toccata e fuga”, bisogna pensare bene a ciò che si preferisce fare, proprio come le parigine. O come le protagoniste dei film e delle serie tv che più abbiamo amato. Dove fare shopping, dove degustare una flûte di champagne, il miglior croissant della città o una galette bretonne lungo il Canal St Martin. I migliori negozi di abbigliamento vintage e i marchés aux puces. Dove ammirare Parigi dall’alto e dove camminare nel verde in centro città, dove godere nel tramonto in un giardino nascosto o in collina. E poi si può sorseggiare un tè alla menta nella Grande Mosquée, lo sapevate?