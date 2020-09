Tutto pronto per il Premio Giornalistico Nazionale Giuseppe Luconi, in programma sabato 5 settembre (ore 9,30) presso la Sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi. Cerimonia a parterre contingentato per il Premio Luconi – nato dall’idea del nipote Daniele Bartocci, giornalista, coadiuvato da altri nipoti – volto ad onorare la memoria di Giuseppe Luconi, cittadino benemerito di Jesi e decano del giornalismo marchigiano. Con questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Jesi e dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche, si vuole attribuire un pubblico riconoscimento a chi si è particolarmente distinto nelle varie categorie del giornalismo e dell’informazione nel ricordo di Giuseppe Luconi. Ospite d’onore dell’evento il giornalista Giuseppe Cormio, Direttore Generale della Lube Volley Civitanova Campione del mondo per club. Tra gli illustri protagonisti Francesco Giorgino (Rai) che si affiderà a un bellissimo video-saluto, così come Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro e Direttore Strategie e Sviluppo Informazione Mediaset. Presenti il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura della Città di Jesi Luca Butini e il Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche Evasio Santoni. Si parte alle ore 9,30 con il Talk-Show dal titolo ‘Giornalismo tradizionale e nuovi modelli di comunicazione online: linguaggi e metodologie a confronto‘, condotto da Lara Gentilucci, al quale parteciperanno importanti giornalisti. Nel corso della mattinata saranno assegnati prestigiosi riconoscimenti, tra gli altri, a Maurizio Compagnoni (telecronista Sky Sport), Laura Tangherlini (conduttrice Rai News), Nicola Binda (caposervizio Gazzetta dello Sport), Dario Ricci (Radio 24 – Il Sole 24 Ore, Oscar del Giornalismo sportivo Mondiale ad Abu Dhabi nel 2015), Giammarco Menga (Mediaset), Roberto Petrini (economista di Repubblica), Emilio Vitaliano (pluripremiata firma di testate quali L’Espresso, Focus e BBC Scienze), Vincenzo Varagona (Vice Caporedattore TGR Marche). Tra gli illustri ospiti anche il Prof. dell’Università di Macerata Dott. Michele Spagnuolo, ideatore di Overtime Festival (Festival Nazionale Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo) insieme al fratello Angelo, Mauro Cavina (giornalista e conduttore tv, ex manager comunicazione del celebre chef stellato Bruno Barbieri), Flavia Fazi (Caposervizio TGR Marche) e altri noti personaggi dell’informazione.

