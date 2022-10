Grande successo di pubblico e di critica per “Federico Fellini e la televisione”,

il nuovo saggio di Emanuele Pecoraro, presentato in questi giorni nell’ambito

del prestigioso festival letterario “Il mondo nuovo”, diretto da Mario Soldaini.

Il volume, edito dalla Lithos, analizza il rapporto spesso controverso tra il

regista e il piccolo schermo, prendendo in considerazione quelle pellicole meno

conosciute del cineasta riminese. Da un lato Federico Fellini esalta la

possibilità di realizzare dei documentari per la televisione (“Block notes di un

regista”, “I clowns” e “Prova d’orchestra”) con un minor dispendio produttivo

e troupe più snelle; dall’altro, soprattutto negli ultimi tre lungometraggi per il

cinema (“Ginger e Fred”, “Intervista” e “La voce della luna”), critica

aspramente l’invadenza della televisione nella vita quotidiana. La sua polemica

nei confronti dei modelli imposti dalla tv commerciale non si limitò a divenire

tema portante dei suoi film: tra il 1985 e il 1991 si collocano gli interventi del

regista, scritti di suo pugno per le più autorevoli testate giornalistiche, come

L’Europeo e Il Resto del Carlino, che evidenziano la sua presa di posizione

contro la consuetudine di interrompere i film in tv con gli spot pubblicitari,

utilizzati soprattutto dalle televisioni commerciali e che sfociò addirittura in una

denuncia al Pretore civile di Roma. Oltre a ripercorrere le tappe della vicenda,

lo studio approfondisce il rapporto di Fellini con la pubblicità, dagli spot

autentici, realizzati per Campari, Barilla e Banca di Roma a quelli di fantasia,

inseriti all’interno di “Ginger e Fred”. Non manca un lungo approfondimento su

Cinecittà e su tutti quei centri di produzione, nati tra gli anni quaranta e

cinquanta, dove in alcuni casi Fellini ambientò i suoi set.

All’incontro, moderato dall’autore, hanno preso parte le attrici Barbara Scoppa

e Antonella Ponziani, che hanno debuttato sul grande schermo

rispettivamente nelle pellicole “Ginger e Fred” ed “Intervista”, dirette dal

celebre cineasta riminese. Sollecitate dallo scrittore Emanuele Pecoraro,

hanno incantato il pubblico raccontando numerosi aneddoti legati alle loro prime

esperienze sul set.

Barbara Scoppa ha raccontato il suo primo incontro con il Maestro a Cinecittà:

“Venni informata dalla mia agenzia che Fellini stava cercando un’attrice per lo

spot della pasta Barilla. Sono andata a Cinecittà senza nessuna pretesa ma

solo per non lasciarmi sfuggire l’occasione di conoscerlo. È stato un incontro

bellissimo. Timidamente mi sono affacciata alla porta del suo studio, lui era alla

scrivania, ha alzato gli occhi e ha esclamato: “Ho visto la Madonna” ed ha

aggiunto scherzosamente: ”Schiere di soldati non s’inginocchiano al tuo

passaggio?”. Ovviamente sono scoppiata a ridere ma questo suo modo di fare

mi ha permesso di entrare subito in sintonia con lui. Con la sua ironia e la sua

rara intelligenza aveva la curiosità di conoscere chiunque, di carpire un tic o un

modo di fare per poi restituirlo nei suoi film. Mi ha fatto molte domande e poi ha

concluso dicendomi che ero troppo giovane, evidentemente cercava una donna

più matura, ma mi invitò comunque a lasciare le foto e i recapiti a Fiammetta

Profili, la sua assistente, perché sarei stata contattata sicuramente per un film.

E così è stato!”.

In maniera totalmente diversa è andato il primo incontro di Antonella Ponziani,

avvenuto alcuni anni prima della sua partecipazione nel film “Intervista”:

“Avevo diciassette anni. Ho conosciuto Fellini in maniera casuale alla festa del

Generale Bartolomei, dove ero stata accompagnata da mia madre. Quella sera,

secondo me, per la legge dell’attrazione e grazie al mio forte desiderio di

conoscere fin da giovanissima i grandi cineasti, mi sono ritrovata accanto a lui.

Abbiamo parlato per tutta la sera e mi ascoltava estremamente divertito. Il

giorno successivo il Generale chiamò a casa, dicendo a mia madre che Fellini

mi voleva per “E la Nave va”. Ma lei, nonostante le mie insistenze, non

acconsentì. Mi recai quindi a Londra per un anno, dove alternavo lo studio al

lavoro. Una volta ritornata a Roma, mi decisi a ricercarlo tramite il comune

amico Bartolomei. Con mio grande stupore, Fellini non mi aveva dimenticato e

mi fece lavorare per due settimane come comparsa nella scena del bar, allestita

per “Ginger e Fred”. Dal nostro primissimo incontro nacque una bella amicizia,

che durò per oltre dieci anni, anche se alternata a dei periodi di silenzio e che si

tramutò poi nel ruolo che girai da protagonista l’anno successivo”.

Alla presentazione ha partecipato anche lo sceneggiatore, regista e produttore

cinematografico Pierfrancesco Campanella il quale ha raccontato un

aneddoto molto curioso, legato alla sua carriera, avvenuto molti anni prima di

debuttare dietro la macchina da presa: “Nel lontano 1975 mi ero proposto a

Cinecittà come giovane attore per “Il Casanova di Federico Fellini”. Ricordo

che ero emozionatissimo e che tremavo come una foglia al cospetto del grande

Maestro. Per tutti lui era l’emblema stesso del cinema. Sicuramente gli ho fatto

anche simpatia per il mio essere timido e spaesato e mi promise che mi

avrebbe fatto interpretare un piccolo ruolo. Purtroppo poi le riprese furono

spostate. Nel frattempo sono partito per il servizio militare e quindi non se n’è

fatto più nulla. Conservo comunque un bellissimo ricordo di quell’incontro che fu

magico. Mi colpì per la sua naturale semplicità nonostante il potente carisma.”.

Infine è intervenuto Roberto Mannoni, direttore di produzione di tutti i film

diretti da Fellini dal 1979 al 1990 e amico fraterno del cineasta, il quale ha

amaramente constatato come lo studio, che lui stesso aveva ricostruito nel

1994 ad un anno dalla sua scomparsa, oggi non è più collocato a Cinecittà: “La

scarsa sensibilità delle istituzioni italiane mi ha spinto a vendere buona parte di

questo immenso patrimonio a degli investitori canadesi i quali esporranno tutto

il materiale acquistato nei prossimi mesi a Toronto”.