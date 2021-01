Venerdì 29 gennaio, alle 21.00, su piattaforma zoom, si terrà la presentazione del saggio storico “Non solo la Ciociara”, libro sulle marocchinate, le terribili violenze ai danni della popolazione italiana compiute in Italia nel 1944 principalmente dalle truppe coloniali inquadrate nel Corpo di Spedizione Francese in Italia. L’iniziativa, organizzata e moderata da Matteo Impagnatiello, responsabile Cultura Ufficio Stampa del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, vedrà la partecipazione dell’autore Silvano Olmi; di

Daniele Trabucco, docente di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato presso Indef di Bellinzona; di Pietro Cappellari, Direttore della Biblioteca di Storia

Contemporanea “Coppola” di Paderno; di Egidio Bandini, condirettore de “Il Candido” e del Segretario nazionale dell’Organizzazione, Daniele Cerbella.

“Il titolo del libro evoca il celebre film interpretato da Sophia Loren. Il saggio descrive le tragiche vicende che hanno riguardato allora donne di tutte le età, dagli 11 agli 80 anni, ma anche uomini e ragazzi. Si tratta di fatti molto gravi su cui si tende a far calare l’oblio: invece, anche le marocchinate devono essere patrimonio della coscienza storica nazionale, anche per fortificare la conoscenza storica di un popolo”- così Matteo Impagnatiello.

Per partecipare alla presentazione, bisognerà collegarsi al link che verrà pubblicato sulla pagina Facebook nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore ( https://www.facebook.com/FiammaTricolore.official ).

