Uscito il primo libro di Simonetta Donato dal titolo “Relazioni imperfette e magici istanti”, pubblicato con Youcanprint e scritto con cuore, semplicità, voglia di emozionarsi, emozionare, sorridere e far sorridere.

A essere narrate cinque storie distinte, che si intrecciano, raccontando le vicende di personaggi, ciascuno alle prese con il tumultuoso mare delle relazioni umane. Tra i temi presenti l’amore non corrisposto, quello clandestino, la crisi, la separazione e la rinascita, la magia dell’innamoramento e l’importanza dell’amicizia e di rapporti autentici per superare le difficoltà.

Non si tratta del risultato di un progetto né di qualcosa di pianificato, bensì di un’opera che ha preso forma e consistenza nel tempo: Simonetta si è lasciata accompagnare a lungo dai personaggi delle sue storie che, man mano, diventavano vivi, pensati di giorno e messi nero su bianco di notte.

“Ho scritto spesso per gli altri: storie, pensieri, lettere, filastrocche… questo romanzo è per me. È una promessa mantenuta fatta tanto tempo fa a una ragazza sognatrice che non sapeva cosa fare da grande. Una promessa alla me di allora – ha dichiarato apertamente l’autrice.

Adoro parlare con i miei personaggi, discutere, chiacchierare, ridere con loro, lasciare che mi prendano per mano per accompagnarmi nel loro mondo. Durante la stesura di una storia o dell’altra, se li trascuravo, mi venivano a cercare, mi stuzzicavano, mi è capitato di trovarmeli davanti, in un momento qualunque, con le braccia conserte a chiedermi: ‘Allora… mi hai lasciata su un treno, da sola a tormentarmi sulle mie scelte. Cosa aspetti a farmi scendere?’.

Ho cercato di raccontare l’amore e i sentimenti abbandonando il giudizio superficiale, volevo raccontare storie come un osservatore compassionevole, comprensivo, restituendo dignità a qualsiasi forma d’amore. Seppure di fantasia, le vicende raccontate sono molto verosimili ed è facile per chi legge trovare un po’ di sé o del proprio vissuto in una storia o nell’altra. A ispirarmi è stata la vita, in generale, dalle mie esperienze personali, alla musica che ascolto, ai film, alle mie letture, alle battute di un amico…”.

E proprio all’amicizia è dedicato il romanzo, a una coetanea che una malattia ha portato via troppo presto, nel pieno della sua vita. Per Simonetta Donato è stato un modo per ricordarla e per lenire il senso di colpa per non aver trovato il tempo e il modo di salutarla quando era ancora tra noi. “Questi sono i veri rimpianti. Si rimpiange il tempo che non hai dato” – ha detto l’autrice in merito.

Pagine che, con un linguaggio fresco a attuale fruibile da tutti, ci fanno comprendere che le relazioni sono complesse ma necessarie per essere felici e vivere “magici istanti” e quanto ci rendano liberi ed umani i momenti imperfetti, invitando il lettore a vivere l’amore e i sentimenti in libertà e con rispetto, senza giudicare.

Il libro “Relazioni imperfette e magici istanti” è disponibile presso i principali store online (Amazon, Youcanprint, Mondadori, Ibs), sia in formato cartaceo che ebook e nella maggior parte delle librerie fisiche (su ordinazione). Altre informazioni e curiosità sul romanzo e sulla scrittrice si possono trovare seguendo la sua pagina Facebook, “Simonetta Donato, pensieri e parole” e il suo profilo Instagram.