Dinah. La maledizione della Ninfa di Adele Mereu è un romanzo che si presta a molte letture. Al di là della superficie narrativa, che intreccia elementi fantasy, romance e mitologia, è un testo che parla in modo diretto e silenzioso all’intimità del lettore. Racconta di solitudini non sempre visibili, di memorie che non ci appartengono eppure ci attraversano, del desiderio profondo di essere scelti, di contare per qualcuno al di là delle circostanze.

La protagonista è Amelia, una giovane donna che vive una condizione esistenziale sospesa: ogni volta che si innamora, la persona amata incontra, poco dopo, l’amore della propria vita – ma non con lei. Questa ricorrenza, che inizialmente sembra solo una dolorosa sfortuna, si rivela una maledizione antica, che affonda le sue radici nella figura mitologica di Dinah, una ninfa punita per non aver corrisposto l’amore di un dio. Dinah, condannata a non essere mai scelta, continua a vivere attraverso Amelia e altre reincarnazioni, in una sorta di ciclo destinato a ripetersi. La narrazione si sviluppa a partire da questo spunto, ma va ben oltre. Non si tratta solo di spezzare una maledizione: il cuore del romanzo è la ricerca di un senso, di una verità più profonda su chi siamo e su quanto del nostro presente sia plasmato da ciò che ci ha preceduti.

La scrittura di Adele Mereu è misurata, evocativa, priva di forzature. Lo stile si modula su un ritmo introspettivo, che privilegia la riflessione al colpo di scena. L’uso della prima persona narrativa consente al lettore di entrare in contatto diretto con le emozioni di Amelia, con i suoi pensieri, le sue fragilità, il suo crescente bisogno di capire e di liberarsi da una prigione invisibile. L’autrice utilizza figure retoriche leggere, spesso di natura sensoriale e naturale: la metafora del lago come specchio dell’anima, l’acqua che custodisce e riflette, la natura che osserva silenziosa. Tutto concorre a creare un’atmosfera di sospensione, in cui il tempo non è lineare ma memoria che riaffiora, ricordo che plasma il presente.

Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui il romanzo tratta il tema dell’identità. Amelia si trova progressivamente costretta a interrogarsi su chi sia davvero: dove finisce la sua volontà e dove inizia l’eco di Dinah? Quanto delle sue scelte è davvero libero? La maledizione diventa così il simbolo di tutto ciò che ci condiziona senza che ce ne accorgiamo: i modelli familiari, le aspettative, le paure ereditate. Spezzarla significa riconoscere la propria voce sotto i molti strati di eco altrui. Il romanzo affronta anche, con delicatezza, la tematica dell’esclusione affettiva. Amelia non è respinta in modo esplicito, ma vive una marginalità sottile, fatta di occasioni mancate, di legami che si spezzano prima di nascere. Il suo dolore è quello di chi osserva gli altri trovare l’amore, mentre lei resta fuori dalla scena principale, come un’attrice che conosce il copione ma non viene mai chiamata sul palco.

L’ambientazione, tra la Sardegna e Verona, contribuisce con discrezione all’introspezione della protagonista. In particolare il lago – mai nominato ma centrale nella simbologia narrativa – rappresenta il luogo del passaggio, della memoria profonda, della connessione con qualcosa di più antico. Lì, in quel luogo fermo e vibrante, passato e presente si incontrano, e Amelia può cominciare a intravedere la verità. Accanto a lei, altri personaggi condividono un destino simile: Angela, Nihat, Sebastian. Ciascuno porta con sé una storia fatta di dolore e ricerca, eppure non sono mai stereotipi. Sono figure tratteggiate con misura, realistiche, e permettono al romanzo di ampliare il proprio respiro. Non si tratta solo di Amelia: ci sono molte voci che cercano risposte.

Il romanzo, autopubblicato, dimostra una cura stilistica e strutturale notevole. Non si percepiscono sbavature o ingenuità: la voce dell’autrice è matura, consapevole, attenta al dettaglio senza perdersi nel compiacimento. Adele Mereu, classe 1998, è originaria di Cagliari e lavora come infermiera. Il suo percorso di scrittura inizia con la poesia e prosegue con questo esordio narrativo, a cui si affiancano altre pubblicazioni poetiche e un riconoscimento internazionale. La sua scrittura porta tracce di ascolto profondo, forse ereditato proprio dalla sua professione: un’attenzione empatica che si traduce in personaggi vivi, mai caricaturali.