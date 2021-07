Martedì 6 luglio 2021 alle ore 19.30 all’interno del salotto culturale della manifestazione Lungo il Tevere a Roma nell’ambito della rassegna IusArteLibri (Il ponte della legalità) si terrà la presentazione del libro di Fabrizio Santori “Aprire un’azienda agricola”.

L’evento avrà un parterre d’eccezione a cominciare dall’avv. Antonella Sotira, presidente di IusGustando e IusArteLibri e dalla giornalista Anna La Rosa, direttore de La Discussione e noto volto televisivo, che modererà la presentazione. Ospiti d’onore il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, sen. Gian Marco Centinaio, il presidente di Crea, Prof. Carlo Gaudio, e il magistrato Dott.ssa Simonetta Matone.

Il Libro “Aprire un’azienda agricola. Guida pratica e business plan”, edito dalla Maggioli Editore nell’ambito della collana Apogeo Education, sia per i contenuti tecnici sia per il contributo all’analisi economica, sociale e occupazionale che intende fornire, è una vera e propria guida operativa che, attraverso un percorso colloquiale, si rivolge a chiunque voglia aprire un’azienda agricola partendo da zero, ovvero a chi è già un imprenditore agricolo ed ha intenzione di migliorare la propria attività rafforzando le competenze necessarie per diventare un agricoltore 4.0 e un manager di successo.

La presentazione del libro di Santori sarà l’occasione per fornire spunti interessanti sulle opportunità (finanza agevolata) in ambito agricolo che gli interessati potrebbero cogliere immediatamente e nel futuro a seguito dell’approvazione definitiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che traccia il percorso dell’Italia nei prossimi anni con l’uscita dall’emergenza Covid.

Prima della presentazione verrà offerta una degustazione di prodotti Doc Italy Selection con un delizioso Viaggio Attraverso le Eccellenze Enogastronomiche Italiane. Lo spazio culturale dedicato alla presentazione dei libri si trova scendendo sotto Ponte Cestio – il ponte che collega Lungotevere con l’Isola Tiberina – precisamente a Lungotevere degli Anguillara.