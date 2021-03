Il concorso è intitolato a Francesco Scaramuzza, illustre personaggio, pittore e poeta, nato a Sissa (Parma) nel 1803, conosciuto soprattutto per avere illustrato la Divina Commedia. Si rivolge a scrittrici e scrittori, uomini e donne, poetesse e poeti, illustratori. Possono partecipare editi e inediti e libri illustrati.

L’iscrizione è gratuita e scade il 30.08.2021

Il Premio Letterario Scaramuzza è nato da un’idea dell’Assessorato alla Cultura del Comune di

Sissa Trecasali, la sua gestione e realizzazione è stata affidata all’Associazione Parma OperArt APS che da diversi anni realizza svariate iniziative sul territorio. La Giuria sarà composta dai membri della Commissione del Comune di Sissa Trecasali e da alcune personalità di prestigio del mondo artistico e letterario.

La sezione “editi” del “Premio Scaramuzza” è relativa alle opere pubblicate di narrativa di ogni genere (thriller, rosa, giallo, saggistica, storico, illustrate, favole, racconti, ecc.), ad eccezione di testi teatrali. Sono ammessi solo libri editi nel biennio 2019-2021.

La sezione “inediti” è dedicata a racconti, illustrati e non, di qualsiasi genere letterario.

Le raccolte di poesie possono essere “edite” o “inedite”.

Gli elaborati possono riguardare qualsiasi genere purché siano rivolti ai giovani lettori e possano rientrare nella letteratura per adolescenti.

Il 20 ottobre 2021 al Teatro “G. Ferrari Burattinaio”, in loc. Sissa, giorno in cui ricorre l’anniversario della morte di Francesco Scaramuzza (avvenuta nel 1886), si svolgerà la Cerimonia di Premiazione con l’invito di tutti i finalisti e vincitori che presenteranno al pubblico le loro opere. I premiati riceveranno una targa-premio e la giuria potrà decidere se i migliori racconti inediti possano essere raccolti in una pubblicazione.

Tutte le informazioni, il bando del concorso e la scheda di iscrizione, si possono trovare a questo link:

https://www.parmaoperart.com/premio-letterario-scaramuzza

