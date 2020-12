E’ uscito ieri il nuovo libro di Tiziana Beato, “Fra tutti i miei bisogni ci sei tu” (Intrecci Edizioni), con una nota introduttiva di Vladimir Luxuria. L’amore declinato a trecentosessanta gradi, in un percorso epistolare non convenzionale, scevro da formalismi e retorica. Con il suo stile diretto e profondo, Tiziana parla d’amore senza porsi limiti, andando oltre le convenzioni e i pregiudizi. L’amore che ognuno di noi vive, tra passioni e dolore, gioia

e malinconia, momenti di tristezza e di inaspettata felicità.

“Ho voluto parlare di tutte le forme dell’amore, un sentimento che conosciamo tutti, ma che diamo spesso per scontato, o vergognandoci di quello che proviamo” spiega l’autrice. Attraverso tredici lettere, Tiziana accende i riflettori su alcune tra le tante sfaccettature: l’amore per una persona, per la famiglia, per un oggetto, per un ricordo, per una gioia intima. Non mette freni alla sua esigenza comunicativa, con stile brillante e libero da ogni retorica. Un progetto nato in pochissimo tempo, che risponde a un bisogno di comunicare con l’immediatezza espressiva che caratterizza la scrittura dell’autrice, che non è alla sua prima pubblicazione.

