Tornano, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza Covid-19, i viaggi letterari che il mensile “Leggere:tutti”, in collaborazione con Grimaldi Lines e ANP, promuove e organizza dal 2010. Due esperienze uniche nelle quali condividere, a bordo di una nave e cullati dalle onde, le emozioni di un itinerario culturale insieme a scrittori, attori e musicisti, coltivare nuovi incontri e visitare luoghi suggestivi, legati alla storia letteraria.

Il primo viaggio, aMare Leggere, un vero e proprio festival di letteratura per studenti sul mare, salperà da Napoli con la nave Cruise Ausonia di Grimaldi Lines il 18 marzo per approdare a Palermo il 19 e fare ritorno a Napoli il 21 marzo. Durante la traversata scrittori, musicisti, artisti, in particolare siciliani e napoletani, racconteranno l’anima delle loro città nel palcoscenico di “Libri in scena”. A Palermo, dove si resterà due intere giornate, è prevista la visita guidata in pullman alla scoperta della città, tra le più ricche di storia ed arte, e della vicina Monreale, con la sua Cattedrale arabo-normanna.

Successivamente, dal 21 al 27 aprile, in occasione della Festa dei libri e delle rose, è in programma “Una nave di libri per Barcellona”, che giunge alla sua undicesima edizione con un’importante novità: l’inserimento tra le iniziative di un progetto Erasmus+, promosso da Agra Editrice, BIMED e Unipegaso. A partire dall’edizione 2023 (e per le successive del 2024 e del 2025), saranno infatti coinvolti gli studenti e i professori di cinque classi provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia, che si aggiungeranno alle centinaia di partecipanti della crociera (non solamente studenti ed Istituti scolastici, che avranno un programma dedicato, ma turisti e famiglie). Il tema scelto per l’edizione 2023 è “La cultura degli Europei” e ad animare la traversata ci saranno scrittori, artisti e attori coinvolti in eventi e incontri sulla Cruise Roma, che da Civitavecchia navigherà verso Barcellona, dove si celebrerà il 23 aprile la Festa di San Jordi, che coincide con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, soggiornando per 4 notti, prima di rientrare nel porto di Civitavecchia.