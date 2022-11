Doppia tappa a Cagliari il 10 e 11 novembre per il tour di presentazione nell’isola del libro “Un giorno all’improvviso – I racconti delle donne al tempo del Covid”, ideato e edito da Giulia giornaliste Sardegna. Il volume raccoglie 16 storie di donne, raccolte da altrettante giornaliste socie dell’associazione, impegnate nei diversi settori professionali che hanno fronteggiato con tutti i loro strumenti a disposizione le difficoltà durante i due anni dell’emergenza sanitaria a causa della pandemia. Una storia lunga 144 pagine di coraggio, forza e determinazione, ma soprattutto di rete, relazioni umane, condivisione e rinascite, che dà voce a queste donne, insegnanti, studentesse, dirigenti e sindache, imprenditrici, o impegnate nell’ambito sanitario e nel sociale, così come nell’ambito culturale e artistico, arricchita da una galleria di ritratti fotografici a cura di Daniela Zedda.

Giovedì 10 novembre il primo appuntamento è alla MEM, in via Mameli 164, Cagliari, alle 17.30, all’ interno della rassegna promossa dall’assessorato comunale della Cultura e Spettacolo “Cagliari che legge/Casteddu chi ligit”. Presenta e modera Alessandra Sallemi, giornalista de La Nuova Sardegna, socia di Giulia giornaliste. Intervengono Maria Dolores Picciau, assessora alla Cultura del Comune di Cagliari; Susi Ronchi, fondatrice di Giulia giornaliste Sardegna; le giornaliste dell’associazione “Giulia”, Daniela Pinna, Daniela Zedda e Alessandra Addari. Porteranno il loro contributo alla MEM anche alcune tra le protagoniste intervistate nel libro: Anna Maria Maullu, Presidente emerita dell’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici; Sara Piu, responsabile comunicazione di Reset UniCa e Valeria Aresti, avvocata.

L’11 novembre, venerdì, il libro sarà presentato alla Libreria InKentro, in via Grazia Deledda 51 a Cagliari, alle 18.00. Introduce e coordina Alessandra Menesini, giornalista, collabora con L’Unione Sarda e socia di “Giulia”. Intervengono le giornaliste di “Giulia Sardegna” Susi Ronchi, Daniela Zedda e Sandra Pani e tre delle protagoniste intervistate nel libro: Valeria Ciabattoni, direttrice artistica CEDAC Sardegna, Luigia Frattaroli, danzatrice e coreografa e Carla Medau, già sindaca di Pula.

L’organizzazione per entrambi gli incontri cagliaritani è a cura di Giulia giornaliste Sardegna, in collaborazione con Fondazione di Sardegna, il Comune di Cagliari, Libreria InKentro (per la data dell’11 novembre), Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari e Giulia giornaliste nazionale.