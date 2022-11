La scrittrice Manuela Chiarottino, dopo il successo di Matrimonio a scadenza ambientato in epoca Regency, torna a pubblicare con Dri Editore e lo fa portando in libreria Un patto con il Marchese.

Se nel precedente romanzo storico eravamo alle prese con una contessina in cerca del vero amore, un conte avido di passioni occasionali e un imprevisto pronto a sconvolgere la loro esistenza, qui troviamo il marchese Anthony Morris che ama la sua vita dissoluta, passa il tempo tra feste poco raccomandabili e gioco d’azzardo e Lady Frances Devenant, che desidera solo dipingere e non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Peccato che i rispettivi padri non siano d’accordo con le scelte dei due giovani, tanto da spingerli con il ricatto a un matrimonio forzato.

“Ho voluto tornare allo storico con un romanzo ambientato nell’epoca Regency, quando l’amore non era sempre una scelta consentita, ma il matrimonio un fine da raggiungere – ha dichiarato l’autrice. Il marchese Anthony Morris ama la sua vita dissoluta, tra gioco, belle donne e le sue poesie; Lady Frances Devenant, dopo un profondo dolore, desidera solo dipingere e sogna di viaggiare. Entrambi di sposarsi non hanno alcuna intenzione. Peccato che i rispettivi padri non siano d’accordo, tanto da spingerli con il ricatto a un matrimonio forzato. Un anno, durante il quale dovranno conoscersi e rispettarsi, lui dovrà evitare bagordi e occuparsi finalmente di una tenuta e delle responsabilità del suo nome, lei assumere il ruolo di marchesa. In gioco ci sono l’eredità e la libertà. Solo che un anno è lungo e loro sono decisamente incompatibili. Come uscire da questo impiccio, visto che il primo che cede perderà tutto? Convivenza forzata, battibecchi, boicottaggi… e infine un accordo. Uno di quelli che complicherà per sempre ogni cosa. Una storia d’amore con due personaggi che sapranno farvi arrabbiare, ridere, sognare, stupire, e infine innamorare di loro”.