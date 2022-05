Quando la poesia guida l’animo umano tra le emozioni più profonde nascono i versi

di “Vibrazioni”, l’opera scritta dalla giovane Laura Agnetti, studentessa di Scienze dei Servizi

Giuridici all’Università di Pavia, che arricchisce “I Diamanti” dell’Aletti editore. «Concepisco la

poesia come se fosse una corda di strumento musicale – spiega l’autrice che vive a Casteggio,

cittadina dell’Oltrepò Pavese – capace di vibrare al più lieve tocco e i suoi versi piccole note capaci

di suscitare, nei cuori di chi è disposto ad ascoltarne la melodia, le più disparate emozioni». Pagina

dopo pagina – e qui sta la particolarità – si attraversano stati d’animo raccontati dalla penna della

scrittrice. Alle poesie, infatti, si accompagnano poche righe descrittive «che raccontano al lettore

la genesi dei versi, guidandolo tra le emozioni salvate dall’oblio del tempo».

Alcuni testi, come “Non eri solo” e “Insieme”, sono stati scritti durante il lockdown, in piena

pandemia, «quando – racconta l’autrice – più volte l’ispirazione ha bussato alla porta della mente e

del cuore, soprattutto guardando le terribili immagini in tv e leggendo le drammatiche notizie

relative alla situazione pandemica mondiale. La scrittura è stata un ponte che mi ha consentito

di superare la necessaria lontananza fisica dalle persone care e abbracciare coloro che, a causa

del covid, hanno perso un parente, un familiare, un amico, senza poterlo rivedere un’ultima

volta». E, scrivere, in alcuni momenti, rappresenta “il rifugio” della giovane Laura. “Quando

Tristezza viene a tormentarmi il petto, io mi proteggo, entrando in un altro mondo, fatto di parole

vive e colori sfumati, paesaggi incantevoli e un po’ di me”.

«L’anima poetica di Laura Agnetti – scrive Alfredo Rapetti Mogol, figlio del noto paroliere, nella

Prefazione – interagisce con il mondo ad occhi e polmoni completamente aperti respirando

ogni singolo grammo di bellezza o di dolore che le è destinato. Usare sempre le parole e il tono

giusto in armonia con l’ambiente, non forzare mai la mano, non arrecare mai disturbo.

Educazione ed eleganza. Questa la lettera poetica dell’Agnetti che sembra predisporre i suoi atomi

in modalità di ricezione di ogni corrispondenza che arrivi dall’esterno».

La bellezza dei versi – scritti con un linguaggio fluido e fruibile al lettore, con il ricorso alla

figura retorica dell’enjambement per spezzare il verso prolungando la pausa ritmica e utilizzando, a

volte, la rima baciata – sta nella volontà di lasciarsi attraversare dalle emozioni. Siano esse di

lacrime o di gioia. Quelle che regala la natura, un paesaggio, un papavero amico o un girasole; la

mamma, la famiglia. Che si possono esprimere con carta e penna. Senza aver paura di chiedere

aiuto o di tendere una mano a chi ne ha bisogno.

«Penso che lasciarsi aiutare – afferma l’autrice – sia molto importante per affrontare al meglio i

momenti di difficoltà. In particolare, l’aiuto e la consapevolezza di non essere soli, può rivelarsi

utilissimo per tornare ad apprezzare e riscoprire con nuovi occhi la bellezza delle cose che ci

circondano e che, forse, risucchiati dalla frenesia della quotidianità o da vari pensieri, non eravamo

più capaci di cogliere e assaporare».

I versi rispecchiano la realtà, trasmettendo una dettagliata descrizione della poetessa, senza

filtri o barriere, attraverso racconti di vita quotidiana, emozioni, sensazioni, sentimenti e momenti

belli e difficili, ma anche la bellezza dei paesaggi che circondano la città. «In generale – afferma

l’autrice – voglio trasmettere al lettore ogni tassello del mosaico di esperienze vissute e che hanno

contribuito a rendermi la persona che sono». Il libro “Vibrazioni” sarà presentato domenica 8

maggio, alle ore 16.30, a Casteggio (Pavia), presso il Palazzo della Certosa Cantù. L'autrice

dialogherà con Sandra Tassisto; le poesie saranno lette da Giuditta Manganoni, con

accompagnamento musicale di Davide Destefani.

Federica Grisolia