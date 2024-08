Ragionare sulla base delle etichette che ci hanno attribuito in passato è inutile e controproducente per l’autostima. Anche cambiare il modo in cui parliamo di noi può essere funzionale a creare nuove abitudini: invece di prendere decisioni per quello che siamo, bisognerebbe pensare in ottica futura. Alcune ricerche dimostrano che adoriamo credere in ciò che diciamo a noi stessi perché le storie che ci raccontiamo danno una direzione al nostro comportamento e le decisioni che prendiamo sono il frutto della nostra esperienza, alla quale cerchiamo di restare sempre fedeli. In altre parole, il modo in cui descriviamo noi stessi preserva la nostra identità, che, a sua volta, influenza le nostre abitudini. Ad esempio, iniziare la mattina con affermazioni come “Sono un leader”. Se si desidera dare una svolta a lungo termine alla propria vita, il segreto è riscrivere la propria storia.