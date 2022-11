Ogni anno, milioni di italiani si avventurano nella corsa ai regali prima delle festività natalizie,

andando a ricercare quelli che potrebbero essere i doni perfetti per i propri cari. Nell’ultimo

anno, 9 italiani su 10 hanno fatto almeno un regalo per Natale e trovare il regalo ideale

non è sempre facile.

E’ questo uno dei dati che emerge dal report condotto da Enspire, startup innovativa e

motore di ricerca interattivo specializzato nella ricerca del regalo che suggerisce

gratuitamente all’utente regali basati su parametri psicografici del destinatario del regalo.

Grazie ad Enspire, infatti, l’utente risparmia tempo e stress nella ricerca grazie ad un

algoritmo proprietario, dotato di intelligenza artificiale, che suggerisce all’utente prodotti ed

esperienze coerenti con il profilo del destinatario.

Secondo il nuovo report di Enspire sulle tendenze degli acquisti nel periodo natalizio, nel

percorso di ricerca del regalo perfetto, è il web l’alleato principale per la caccia ai regali e i

social network (per il 53%) sono una delle principali fonti di ispirazione per trovare idee

regalo, insieme ai siti e agli e-commerce (60%). Il parere di amici e parenti ha, però,

ancora oggi un valore importante nella decisione di acquisto degli italiani ed emerge che

solo 1 intervistato su 4 dichiara di sapere già cosa regalare senza aver bisogno di

nessun aiuto esterno.

Ma cosa amano regalare gli italiani per Natale?

Ecco le categorie di regali più inflazionate per adulti e bambini

Quando si fa un regalo, uno dei principali elementi da prendere in considerazione sono gli

interessi e le passioni del destinatario. Per questo Enspire è riuscito ad intercettare grazie al

suo motore di ricerca le principali passioni, arrivando a delineare che i maggiori interessi

sono proprio i viaggi, l’arredamento e il design, la tecnologia, la bellezza e la cucina.

Per quanto riguarda i regali per gli adulti, sono proprio i viaggi e le esperienze ad essere

posizionati al primo posto, sia come classici viaggi in formula week end o settimanali e sia

come esperienze one-shot da fare da soli o in compagnia. Seguono al secondo posto i

sempre più amati prodotti tecnologici e al terzo posto, i libri.

Suddividendo per genere, invece, emerge che per le donne la categoria più regalata siano i

prodotti beauty mentre per gli uomini si confermano le esperienze e i viaggi.

Per quanto riguarda i bambini, principali destinatari dei regali natalizi, è la categoria dei

giocattoli ad avere maggiore successo. Seguono poi le esperienze, soprattutto per i

bambini più grandi, che si possono suddividere tra experience di carattere educativo e

quelle legate al puro divertimento. Sullo scalino più basso del podio, invece, ritroviamo

tutto ciò che riguarda regali per la casa e logistica, dedicati soprattutto ai neonati.

E tra i regali analizzati da Enspire, emerge che è proprio il Natale l’occasione in cui c’è una

variabilità maggiore della spesa in base al destinatario, partendo da una spesa media di

25€ per i regali agli amici arrivando ad una spesa più elevata per un regalo tra marito e

moglie pari al costo medio di 72€. Dall’indagine di Enspire emerge, inoltre, che se

prendiamo in considerazione tutte le categorie di destinatari, la spesa media degli italiani

durante l’acquisto di un regalo natalizio è pari a 62€.

SOS Regali: ecco le nuove tendenze per il Natale 2022

Solidali, personalizzati e rigorosamente sostenibili: ecco alcune delle caratteristiche

fondamentali per i prossimi regali di Natale.

Tra le nuove tendenze per i regali destinati agli adulti, ritroviamo le mistery box e le box in

abbonamento, in genere con uscita mensile, per guidarci alla scoperta di nuovi prodotti.

Regali sostenibili e green, preferibilmente customizzati proprio secondo il trend del

momento e che abbiano zero impatto sull’ambiente sono tra i regali più ricercati mentre

per quanto riguarda le experience, sono ancora i viaggi i protagonisti del nostro Natale,

sintomo che dopo tre anni di pandemia ci sia bisogno di tornare a viaggiare alla scoperta del

mondo.

Per quanto riguarda le tendenze dedicate ai bambini, la parola d’ordine è creatività. Proprio

per questo, tra le tendenze di questo Natale 2022, ritroviamo giochi interattivi che hanno il

compito di aumentare la concentrazione e il coinvolgimento da parte dei bambini, giochi di

imitazione, con finalità educative e legati al mondo dell’arte, della pittura, della musica,

del disegno e della costruzione. Anche nei regali per i bambini, il trend virerà sulla scelta

di giochi e prodotti sicuri, sostenibili e realizzati con materiali naturali che abbiano a cuore la

salute del bambino e del pianeta.