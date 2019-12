“Dove lo butto?” elenca oltre 50 oggetti eprodotti tipici delle feste natalizie suggerendone il corretto smaltimento, spesso complicato e sconosciuto. Ad esempio: non tutti sanno che lo stampo del panettone, anche se di carta, va buttato nella raccolta indifferenziata, così come le candele consumate, i gusci di cozze e vongole, le ghirlande dorate, le carte lucide o argentate per i pacchetti, i nastri e le coccarde, i tovaglioli di carta colorati e i tappi di finto sughero di vini e spumanti. I consigli del WWF tendono sia a ridurre il più possibile il consumo di plastica usa e getta, proponendo alternative valide e durevoli, sia a incoraggiare l’acquisto di oggetti con imballaggi ridotti, evitando l’“overpackaging”. Il Natale può essere anche il momento giusto, avendo più tempo per lo shopping, di trovare finalmente il negozio della propria città con prodotti alla spina per il refill di detergenti per la cura della casa e della persona. Questa soluzione consente di ridurre notevolmente i rifiuti di plastica e può diventare anche un regalo utile e insolito da fare ai propri amici ad esempio con un Buono acquisto.

Natale e rifiuti: dove butto scarti, nastri, piatti e bicchieri?

Una regola generale che vale per plastica, vetro e metalli è che si riciclano solo gli imballaggi. Gli imballaggi sono le confezioni, le scatole, le pellicole, le vaschette, le bottiglie, i barattoli, i vasetti, i flaconi che contengono, proteggono e consentono il trasporto dei prodotti che compriamo. I bicchieri di vetro così come i giocattoli di plastica vanno nella raccolta indifferenziata. Altra regola importante è quella di “ridurre il volume” dei rifiuti, cioè schiacciare gli imballaggi prima di metterli nel bidone della differenziata. Per quanto riguarda le bottiglie, per esempio, va appiattita la superficie laterale piuttosto che schiacciarle dal tappo verso il fondo, questo per facilitarne l’identificazione in fase di riciclo. Cerchiamo poi di separare il più possibile le varie componenti di un imballaggio, eliminando ove possibile gli elementi estranei al materiale principale (es. finestre, etichette, punti metallici, etc) e non mettiamo gli imballaggi uno dentro l’altro, cosa fondamentale per consentire la loro corretta riconoscibilità negli impianti di selezione.

La lista che segue vuole dare alcune indicazioni di massima per rifiuti e scarti comuni durante le festività. Si tratta di indicazioni di massima che vanno comunque verificate sulla base delle indicazioni del proprio Comune:

Accendino à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Agenda vecchia à carta; nel caso di copertina in plastica, eliminarla e conferirla nella raccolta indifferenziata

Albero di Natale in plastica à Centro di Raccolta

Alimenti avariati à umido/organico

Bicchiere di vetro/cristallo à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Biro e pennarelli à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Bottiglia vino o spumante à vetro

Calendario dell’Avventoà l’esterno nella carta, l’interno (blister porta dolcetti) nella plastica

Candelaà indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Carta asciugatutto con residui alimentarià umido/organico

Carta asciugatutto con residui di detersivi/saponi à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Carta forno à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Carta oleata à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Carta regalo lucida (dorata, argentata, glitterata, etc) àindifferenziato/rifiuti non riciclabili

Carte da gioco à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Cartone della pizza pulito à carta

Cartone della pizza unto à umido/organico, se non diversamente indicato dal proprio Comune

CD/DVD e relative custodie à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Confezione esterna dei giocattoli (quelli con finestra trasparente) à separare carta e plastica. La prima nella raccolta della carta (se non lucida). La finestrella, se non diversamente indicato, va nell’indifferenziata

Fiori à umido/organico

Flaconi detersivi/saponi à plastica

Gabbietta ferma-tappo dello spumante à metallo

Ghirlande e fili dorati/argentati à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Giocattoli elettronici à RAEE (Centro di Raccolta)

Giocattoli non elettronici à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Grassi e oli di frittura à Raccolta olio vegetale esausto o Centro di Raccolta

Guanti in gomma à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Gusci delle uova à umido/organico

Gusci di cozze, vongole, ostriche à indifferenziato/rifiuti non riciclabili, se non diversamente indicato dal proprio Comune

Gusci di gamberi, aragoste e scampi à indifferenziato/rifiuti non riciclabili, se non diversamente indicato dal proprio Comune

Gusci di noci e nocciole, arachidi, mandorle à umido/organico

Imballaggi di elettrodomestici ed elettronicaà il polistirolo espanso nella plastica, le buste trasparenti – se hanno il simbolo a forma di triangolo con frecce che si inseguono – nella plastica altrimenti nell’indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Imballaggi pandoro e panettone à scatola esterna nella carta, sacchetto interno in plastica trasparente nella plastica, stampo di cottura nell’indifferenziato, gancio della scatola nell’indifferenziata

Imballaggi torroneà scatola esterna nella carta (se non diversamente indicato sulla confezione), involucro interno nell’ indifferenziato (se non diversamente indicato sulla confezione)

Incarti esterni di cioccolatini, caramelle e torroncini à plastica

Incarti interni argentati di cioccolatini, caramelle e torroncini à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Involucro interno del cotechino à indifferenziato/rifiuti non riciclabili, se non diversamente indicato sulla confezione

Involucro trasparente di abbigliamento e accessorià plastica

Lische di pesce à umido/organico

Luminarie di Natale àRAEE (Centro di Raccolta)

Nastri e coccarde à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Nastro adesivo à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Ossa di animalià indifferenziato/rifiuti non riciclabili, se non diversamente indicato dal proprio Comune

Palle di Natale à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Pellicola esterna confezioni regaloà plastica

Piatti e bicchieri di plastica à plastica (non occorre lavarli, basta togliere grossi residui)

Piatto, tazza, tazzina di ceramica/porcellana/cristallo à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Pile dei giocattoli à RAEE (Centro di Raccolta oppure presso i negozi)

Pluriball (imballi ammortizzanti ‘millebolle’ )à plastica

Posate di plastica à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Scarti alimentari crudi o cotti à umido/organico

Scontrini à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Statuina del presepe di plastica o resina, tappetino verde à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Tappo bottiglia in finto sughero à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Tappo bottiglia in sughero àumido/organico

Teglie di alluminio anche sporche à metallo (eliminare solo i grossi residui)

Tessuto-non-tessuto delle confezionià indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Tovaglie usa e getta (carta plastificata/tessuto-non-tessuto)à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Tovaglioli bianchi o bianchi con piccole decorazioni à umido/organico

Tovaglioli rossi o colorati, o bianchi con grandi decorazionià indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Vaschette alimentari di polistirolo à plastica

Vaschette alimentari trasparenti à plastica

Vassoio da pasticceria bianco o doratoà carta

Vassoio di alluminio à metallo

Vassoio rigido in plastica alla base di torte/gelati à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

Vetrofanie à indifferenziato/rifiuti non riciclabili

(A cura di Eva Alessi, Responsabile Consumi sostenibili WWF Italia)

